Javier Aguirre, nuevo entrenador del Valencia

Javier Aguirre es el nuevo entrenador del Valencia, según ha anunciado este miércoles el propio club. El técnico mexicano, de 67 años, ha firmado hasta el final de esta temporada 2026-2027, si bien el Valencia tendrá una opción de prórroga por una campaña más. Aguirre, conocido como “El Vasco” y exjugador y exentrenador de Osasuna, llega a un equipo que suma cuatro puntos en siete partidos y ocupa la decimonovena posición en la clasificación.

Además de a Osasuna, Aguirre ha entrenado a los siguientes equipos en LaLiga: Atlético Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Con él en el banquillo, Osasuna fue subcampeón de la Copa del Rey de la temporada 2004-2005.

Su último banquillo ha sido el de la selección de México, con la que disputó el último Campeonato del Mundo, en junio y julio; México avanzó hasta octavos de final, en ese Mundial.