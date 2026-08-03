El derbi Alavés-Osasuna de la jornada 4 de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas
El derbi Alavés-Osasuna de la jornada 4 de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027 se jugará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas, tal y como ha anunciado LaLiga este lunes. El partido de Mendizorrotza será el primer derbi vasco de la temporada, y tendrá lugar en una jornada en la que el Athletic recibirá al Atlético Madrid el sábado 5 de septiembre a las 16:15 horas y la Real Sociedad se enfrentará al Elche, a domicilio, el lunes 7, a las 21:30 horas.
De esta manera, el Alavés y Osasuna serán protagonistas del primer derbi vasco de LaLiga EA Sports, que comienza el 15 de agosto, precisamente en Mendizorrotza, con el partido Alavés-Getafe (19:30 horas).
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El partido Alavés-Getafe, el 15 de agosto a las 19:30 horas, primero de LaLiga EA Sports 2026-2027
LaLiga ha anunciado los horarios de las tres primeras jornadas del campeonato, que se disputarán en la segunda quincena de agosto: Osasuna arranca en el campo del Celta, el domingo 16, a las 21:30 horas, en tanto que la Real Sociedad jugará su primer partido en la segunda jornada, en el campo del Betis, el viernes 21, a las 21:00 horas, y el Athletic comenzará, también en la segunda jornada, en San Mamés, ante el Sevilla, el sábado 22, a las 17:00 horas.
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