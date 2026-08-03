El derbi Alavés-Osasuna de la jornada 4 de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas

El derbi Alavés-Osasuna de la jornada 4 de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027 se jugará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas, tal y como ha anunciado LaLiga este lunes. El partido de Mendizorrotza será el primer derbi vasco de la temporada, y tendrá lugar en una jornada en la que el Athletic recibirá al Atlético Madrid el sábado 5 de septiembre a las 16:15 horas y la Real Sociedad se enfrentará al Elche, a domicilio, el lunes 7, a las 21:30 horas.

De esta manera, el Alavés y Osasuna serán protagonistas del primer derbi vasco de LaLiga EA Sports, que comienza el 15 de agosto, precisamente en Mendizorrotza, con el partido Alavés-Getafe (19:30 horas).