Derbi vasco
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El derbi Alavés-Osasuna de la jornada 4 de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas

Será el primer derbi vasco de la temporada, y tendrá lugar en una jornada en la que el Athletic recibirá al Atlético Madrid el sábado 5 de septiembre a las 16:15 horas y la Real Sociedad se enfrentará al Elche, a domicilio, el lunes 7, a las 21:30 horas.
'Jonny' Otto Alaves eta Valentin Rosier Osasuna
Jonny Otto y Valentin Rosier, en una jugada de un derbi anterior entre Alavés y Osasuna. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: EA Sports Ligako 4. jardunaldiko Alaves-Osasuna derbia irailaren 6an jokatuko dute, igandez, 18:30ean
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El derbi Alavés-Osasuna de la jornada 4 de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027 se jugará el domingo 6 de septiembre a las 18:30 horas, tal y como ha anunciado LaLiga este lunes. El partido de Mendizorrotza será el primer derbi vasco de la temporada, y tendrá lugar en una jornada en la que el Athletic recibirá al Atlético Madrid el sábado 5 de septiembre a las 16:15 horas y la Real Sociedad se enfrentará al Elche, a domicilio, el lunes 7, a las 21:30 horas.

De esta manera, el Alavés y Osasuna serán protagonistas del primer derbi vasco de LaLiga EA Sports, que comienza el 15 de agosto, precisamente en Mendizorrotza, con el partido Alavés-Getafe (19:30 horas).

Derbi Vasco Alavés Osasuna Athletic Club Real Sociedad Estadio de Mendizorroza LaLiga EA Sports

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