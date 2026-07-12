El Mundial altera el comienzo de Liga del Athletic, Real Sociedad y Osasuna
La primera jornada de la temporada 26-27 de LaLiga EA Sports, que se disputará el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, podría sufrir modificaciones debido al Mundial de Fútbol que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.
El tiempo de descanso mínimo que deben tener los jugadores, que exige 21 días consecutivos de vacaciones, obligaría a LaLiga a retrasar la mitad de los partidos de la primera jornada, entre los que se encuentras los que disputarán el Athletic, Osasuna y la Real Sociedad.
En concreto, los partidos que se retrasarían sería el Barcelona-Athletic, el Real Madrid-Real Sociedad y el Celta-Osasuna, además del Atlético de Madrid-Málaga y el Valencia-Betis.
Tras el pase de España, Francia, Argentina e Inglaterra a semifinales, todos ellos tienen algún jugador que no podría disfrutar del tiempo mínimo establecido de vacaciones, lo que alteraría el comienzo de la competición nacional. Entre ellos se encuentras Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams o Mikel Oyarzabal.
En principio, esos partidos aplazados se disputarían entre la segunda y tercera jornada de la Liga.
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Barça-Athletic, Real Madrid-Real Sociedad, Alavés-Getafe y Celta-Osasuna, en la primera jornada
El inicio de liga se disputará fin de semana del 15-16 de agosto. La competición acabará el 30 de mayo.
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