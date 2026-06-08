El arbitraje la razón a LaLiga y la competición se iniciará el fin de semana del 15-16 de agosto
La primera jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027 dará comienzo el fin de semana del 15-16 de agosto después de que el arbitraje haya dado la razón a LaLiga ante la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que quería retrasar el inicio al fin de semana siguiente para que los futbolistas que jueguen el Mundial tengan más y mejor descanso.
La patronal y el sindicato estaban enfrentados en sus posturas sobre el calendario de la campaña que viene, sobre todo en el inicio de LaLiga EA Sports y en el final de LaLiga Hypermotion, por lo que, tal y como dictamina el Convenio Colectivo, hubo que recurrir a un arbitraje que dio la razón al organismo que preside Javier Tebas en todos los puntos de conflicto, según han confirmado fuentes de AFE.
Así, el campeonato empezará el fin de semana del 15-16 de agosto como deseaba LaLiga, que ya advirtió, en boca de su presidente, que así se respetaban los 21 días de vacaciones y las tres semanas de pretemporada. Además, apuntó que esa primera jornada seguramente estaría dividida en varios días desde el viernes 14.
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
Se anteponen los intereses económicos al bienestar de los futbolistas
Para la AFE, esta decisión les parece "perjudicial" para los jugadores que acudan a la Copa del Mundo "porque no van a tener una preparación adecuada y se compromete su salud a la hora de afrontar una temporada tan exigente".
El sindicato también lamenta que se hayan antepuesto "los intereses económicos al bienestar de los futbolistas" y por ello tiene claro que es "más necesario que nunca" que se negocie lo antes posible un Convenio Colectivo que pueda resolver estas situaciones.
Tampoco le ha gustado a la asociación que preside David Aganzo el papel de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que considera "fuera de lugar" y centrado en "reforzar la posición de la patronal".
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