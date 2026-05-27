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Eder Sarabia deja de ser el entrenador del Elche

“Es el momento de parar, descomprimir y atender otras cosas”, ha señalado el técnico vasco, en rueda de prensa. El Elche, de la mano de Sarabia, ascendió a Primera División en la temporada 2024-2025, y ha logrado la permanencia en la campaña 2025-2026.
Eder Sarabia (Elx)
Eder Sarabia; Foto: Europa Press
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Eder Sarabia ha dejado de ser el entrenador del Elche, tal y como ha anunciado el propio técnico vasco este miércoles, en rueda de prensa. “Es el momento de parar, descomprimir y atender otras cosas”, ha señalado Sarabia, con quien el Elche ascendió a Primera División en la temporada 2024-2025, y ha logrado la permanencia en la campaña 2025-2026.

Según ha destacado Sarabia, no tiene previsto volver a entrenar en los próximos meses: “Hemos conseguido un ascenso, jugar en Primera y llenar el estadio. Todo ha sido posible gracias al espectacular vestuario que hemos tenido”, ha dicho.

“Tengo cosas que mejorar y aprender y es un momento de parar. Vamos a tener un tiempo para parar. No me pongo fecha, quiero ser mejor padre, marido e hijo”, ha reiterado Sarabia, que ha dicho que entiende a los aficionados que puedan sentirse “decepcionados” con su salida.

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