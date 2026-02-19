Euskal derbia
EA Sports Ligako 28. jardunaldiko Reala-Osasuna derbia martxoaren 15ean jokatuko dute, igandez, 21:00etan

Jardunaldi horretan, Alavesek Vila-real jasoko du ostiralean, hilaren 13an, 21:00etan, eta Athleticek Gironaren aurka jokatuko du larunbatean, 14:00etan, etxetik kanpo.

Herrando (Osasuna) eta Kubo (Reala); Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

EA Sports Ligako 2025-2026 denboraldiko 28. jardunaldian, Realaren eta Osasunaren artean,jokatuko den derbia martxoaren 15ean, igandez, izango da Anoetan, 21:00etan, Ligak ostegun honetan jakinarazi duen bezala

Jardunaldi horretan, txapelketako beste euskal taldeei dagokionez, Alavesek Vila-real jasoko du, Mendizorrotzan, ostiralean, hilaren 13an, 21:00etan, eta Athleticek Gironaren aurka jokatuko du, Montilivin, larunbatean, 14:00etan.

Lehenengo itzulian, Realak Osasuna garaitu zuen 1-3 emaitzarekin Sadarren, bi taldeen arteko ligako azkeneko partidan; Errege Kopan, Donostian, bi taldeek 2-2 berdindu zuten, eta Realak aurrera egin zuen final-laurdenetara, penaltien bidez.

Real Sociedad Anoeta Athletic Club EA Sports Liga Osasuna Alaves Mendizorrotza Euskal Derbia

