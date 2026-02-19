El derbi Real Sociedad-Osasuna de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports será el domingo 15 de marzo a las 21:00 horas
El derbi Real Sociedad-Osasuna de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026 se jugará en Anoeta el domingo 15 de marzo a las 21:00 horas, tal y como ha anunciado, este jueves, LaLiga.
En esa misma jornada, en lo que respecta a los otros equipos vascos en competición, el Alavés recibirá en Mendizorrotza al Villarreal el viernes, 13 de marzo, a las 21:00 horas, mientras que el Athletic jugará en Girona, en Montilivi, el sábado 14, a las 14:00 horas.
En la primera vuelta, en El Sadar, la Real Sociedad ganó a Osasuna por 1-3, en el anterior enfrentamiento en Liga entre ambos equipos; en la Copa, en San Sebastián, empataron a dos, y la Real pasó por penaltis a cuartos de final.
