El derbi Real Sociedad-Osasuna de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports será el domingo 15 de marzo a las 21:00 horas

En esa misma jornada, el Alavés recibirá al Villarreal el viernes, día 13, a las 21:00 horas, y el Athletic jugará en Girona el sábado, a las 14:00 horas.
Herrando (Osasuna) y Kubo (Real Sociedad); Foto: Europa Press
E. I. I. | EITB

El derbi Real Sociedad-Osasuna de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026 se jugará en Anoeta el domingo 15 de marzo a las 21:00 horas, tal y como ha anunciado, este jueves, LaLiga.

En esa misma jornada, en lo que respecta a los otros equipos vascos en competición, el Alavés recibirá en Mendizorrotza al Villarreal el viernes, 13 de marzo, a las 21:00 horas, mientras que el Athletic jugará en Girona, en Montilivi, el sábado 14, a las 14:00 horas.

En la primera vuelta, en El Sadar, la Real Sociedad ganó a Osasuna por 1-3, en el anterior enfrentamiento en Liga entre ambos equipos; en la Copa, en San Sebastián, empataron a dos, y la Real pasó por penaltis a cuartos de final. 

