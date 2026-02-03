Alvaro Nuñezek 2030era arte sinatu du Celtarekin
Alvaro Nuñez bilbotarrak Celtan jokatuko duela iragarri du talde galiziarrak astelehen honetan. Hala, Elx utzi, eta 2030eko ekainaren 30eraarteko kontratua sinatu du.
Nuñez Athletic Clubeko beheko mailetan hezi zen, eta Elxen jokatzen ari zen. Kontratua beste urtebete luzatzeko aukera zuen, 25 partida ofizialetara iritsiz gero. Orain arte, 19 zituen jokatuta, guztiak titular gisa, nahiz eta azken hirurak pubalgia baten ondorioz galdu.
Ruiz de Galarretaren eta Guedesen bi gol ikusgarrik puntu banaketa ekarri dute San Mameseko derbian (1-1)
Reala 37. minutuan aurreratu da, Gonçalo Guedesen jaurtiketa bikain baten bidez, eta Athleticek 88.ean berdindu du, Iñigo Ruiz de Galarretak egindako jokaldi oso polit batean. 83. minutuan, epaileak Brais kanporatu du, eta derbian Wesleyk debuta egin du Realarekin.
Berriatua, Jagoba Arrasate eta Jon Ansotegi lehen mailako entrenatzaileez harro
2.000 biztanleko herri honetakoa ezohiko kasua da, bere herritarren artean lehen mailako bi entrenatzaile baititu. Jagoba Arrasateri Jon Ansotegi gehitu zaio aste honetan, eta, gainera, koadrila berekoak dira.
Festa-giroa Gasteizen, Alaves-Reala derbiaren harira
Chacho Coudeten eta Sergio Franciscoren taldeak 16:15etik aurrera arituko dira Mendizorrotzan nor baino nor gehiago. Derbi parekatua eta bizia izatea espero da. Zaleak goizetik hasi dira gozatzen!
Fran Garagarza, Espanyolen kirol-zuzendari mutrikuarra, egonkor dago, bihotzekoa izan ondoren
Garagarza esna dago, egonkor, eta arriskutik kanpo. Perikitoen kirol-zuzendariaren gertukoek zuhurtzia eta errespetua eskatu dituzte.