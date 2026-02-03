Fitxaketen merkatua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alvaro Nuñezek 2030era arte sinatu du Celtarekin

Jokalari bilbotarrak 2030eko ekainaren 30era arte jokatuko du talde galiziarrean, klubak astelehen honetan jakitera eman duenez.
Álvaro Núñez, jugador del Celta
Alvaro Nuñez, Celtaren fitxaketa berria
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Nuñez bilbotarrak Celtan jokatuko duela iragarri du talde galiziarrak astelehen honetan. Hala, Elx utzi, eta 2030eko ekainaren 30eraarteko kontratua sinatu du.

Nuñez Athletic Clubeko beheko mailetan hezi zen, eta Elxen jokatzen ari zen. Kontratua beste urtebete luzatzeko aukera zuen, 25 partida ofizialetara iritsiz gero. Orain arte, 19 zituen jokatuta, guztiak titular gisa, nahiz eta azken hirurak pubalgia baten ondorioz galdu.


Fitxaketak EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X