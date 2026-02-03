Álvaro Núñez firma con el Celta hasta 2030
El extremo bilbaino Álvaro Núñez se convirtió este lunes en el tercer y último fichaje invernal del Celta, al que llega procedente del Elche y con el que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2030.
Núñez, formado en las categorías inferiores del Athletic Club, finalizaba contrato con el Elche el próximo mes de junio, aunque tenía un año más opcional si alcanzaba los 25 partidos oficiales. Hasta la fecha, había disputado 19 encuentros, todos ellos como titular, pese a perderse los últimos tres por una pubalgia.
Te puede interesar
Dos grandes goles de Ruiz de Galarreta y Guedes dejan en empate el derbi de San Mamés (1-1)
La Real Sociedad se ha adelantado en el minuto 37, en un precioso disparo de Gonçalo Guedes, y el Athletic ha igualado en el 88, con una excelente jugada personal de Iñigo Ruiz de Galarreta. Brais ha sido expulsado poco antes del 1-1, y Wesley ha debutado con la Real.
Horarios de los partidos de los equipos vascos en la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Osasuna y Athletic disputarán sus compromisos ligueros el sábado 24 de enero, y la Real y el Alavés el domingo 25.
Berriatua, orgulloso de sus dos entrenadores de primera, Jagoba Arrasate y Jon Ansotegi
Lo de este municipio, que apenas supera los 2000 habitantes, es un caso atípico, porque cuenta con dos entrenadores de primer nivel. A Jagoba Arrasate se le ha sumado esta semana Jon Ansotegi, y, además, son de la misma cuadrilla. Sus paisanos, tienen motivos para estar orgullosos.
El Oviedo destituye a Luis Carrión tras recibir una goleada en Sevilla
Carrión regresó el mes anterior a Oviedo como sustituto de Veljko Paunovic.
Ambiente festivo de derbi en Vitoria-Gasteiz, con el Alavés-Real Sociedad
Los equipos de Chacho Coudet y Sergio Francisco se enfrentan esta tarde, desde las 16:15 horas, en Mendizorrotza, en un derbi que se prevé igualado y emocionante. Las dos hinchadas lo han vivido desde la mañana.
Los goles de todos los partidos de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports.
El Barcelona-Osasuna se jugará el 13 de diciembre a las 18:30 y el Alavés-R. Madrid el 14 a las 21:00
La jornada número 16 de la Liga EA Sports comenzará el viernes 12 con el encuentro entre la Real Sociedad y el Girona y terminará el lunes 15 con el partido entre el Rayo y el Real Betis.
Los goles de todos los partidos de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports.
El mutrikuarra Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, estable tras sufrir un infarto
Garagarza está despierto, estable y fuera de peligro. Desde el entorno del director deportivo periquito piden la máxima discreción y el mayor respeto a la privacidad del dirigente de la entidad catalana.