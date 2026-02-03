Mercado de fichajes
Álvaro Núñez firma con el Celta hasta 2030

El jugador bilbaino jugará en el equipo gallego hasta el 30 de junio de 2030, según informó el club este lunes.
Álvaro Núñez, jugador del Celta
Álvaro Núñez, nuevo fichaje del Celta
Euskaraz irakurri: Alvaro Nuñezek 2030era arte sinatu du Celtarekin
EITB

El extremo bilbaino Álvaro Núñez se convirtió este lunes en el tercer y último fichaje invernal del Celta, al que llega procedente del Elche y con el que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

Núñez, formado en las categorías inferiores del Athletic Club, finalizaba contrato con el Elche el próximo mes de junio, aunque tenía un año más opcional si alcanzaba los 25 partidos oficiales. Hasta la fecha, había disputado 19 encuentros, todos ellos como titular, pese a perderse los últimos tres por una pubalgia.


