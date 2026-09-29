Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, ha asegurado que el caso contra el Manchester City es el "más importante de la historia de la liga" y que el club mancuniano rompió las reglas de la competición "de forma sistemática durante casi una década", nueve temporadas.

Así, la Premier League ha confirmado este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de cargos financieros de los que le acusó en febrero de 2023. El conjunto inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"Este caso y su decisión es el más importante de la historia de la Premier League. Hay elementos que aún tienen que ser decididos, como la sanción, pero ahora que tenemos esta decisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en la etapa restante del proceso para brindar certeza a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", ha añadido Masters.

Ahora, es cuestión de que la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, pudiendo ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga. El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.

Por su parte, el Manchester City ha reconocido su "decepción" y su "sorpresa" después de que la comisión independiente de la Premier League le haya declarado culpable, y ha reiterado que es "inocente" y que actuará "con firmeza" para defenderse de las acusaciones.