Manchester City errudun, Premier Ligako finantza arauak ez betetzeagatik
Jaitsiera, puntuen galera, zigor ekonomikoak eta tituluak kentzea daude klubak jaso ditzekeen zigorren artean.
Hiru urte eta erdi geroago, bukatu da Ingalaterrako futbolaren mendeko epaiketa. Manchester Cityri 115 irregulartasun finantzario leporatu dizkiote, eta erruduntzat joko dute.
Jaitsiera, puntuen galera, zigor ekonomikoak eta tituluak kentzea daude klubak jaso ditzakeen zigorren artean.
Ingalaterrako prentsaren arabera, City erruduntzat joko da Premier Ligak 2023ko otsailean leporatu zizkion 115 karguetatik 114tan. Klubak beti defendatu du bere errugabetasuna, azken unera arte.
Urte askotako ziurgabetasunaren ondoren, 2008an Arabiar Emirerri Batuek erositako taldearen finantza-maniobrak legezkoak ote ziren, Ligak salaketa oldarkorra jarri zuen eta futbol ingelesaren oinarriak kolokan jarri zituen. Akusazioek hamarkada bat batzen dute, 2009 eta 2018 artean, eta taldearen arrakasta handi gehienak zipriztintzen dituzte.
Hiru Premier Liga, FA Cup bat, Ligako bi Kopa eta Community Shield bat irabazi izana zalantzan jartzen da orain. Titulu horiek kentzea eta Manchester Unitedek eta Liverpoolek ligak batzea aztertzen ari dira.
Maila txikiagoetara jaistearekin, fitxatzeko debekuarekin, izar handiak irtetearekin espekulatzen da, baita urte horietan Europan sartu ez ziren eta jaitsi ziren klubei konpentsazio ekonomikoak ematearekin.
Zer leporatzen diote?
Hauek dira Cityri leporatutako karguak:
· 54 kargu 2009-2010 eta 2017-2018 denboraldien artean finantza-informazio zehatzik ez emateagatik.
· 14 kargu denboraldi horietan jokalariei eta entrenatzaileei egindako ordainketen xehetasunak ez emateagatik.
· Bost kargu UEFAren arauak ez betetzeagatik, 2013-2014 eta 2017-2018 arteko finantza-'fair play'a barne.
· Zazpi kargu Ligaren 2015-2016 eta 2017-2018 arteko finantza-arauak urratzeagatik.
· 35 kargu 2018ko abenduaren eta 2023ko otsailaren artean ikerketekin ez laguntzeagatik.