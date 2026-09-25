El Manchester City, declarado culpable de incumplir las normas financieras de la Premier League

Tres años y medio después, el juicio del siglo en el fútbol inglés llega a su fin. El Manchester City, acusado de 115 irregularidades financieras, será declarado culpable y solo queda conocer cuál es la sanción que caerá sobre el club.

Descenso, pérdida de puntos, sanciones económicas e incluso la retirada de títulos revolotean sobre un club.

Según la prensa inglesa, el City será declarado culpable de 114 de los 115 cargos de los que le acusó la Premier en febrero de 2023. El club siempre ha defendido su inocencia, hasta el último momento.

Después de muchos años de incertidumbre sobre si las maniobras financieras del City, comprado en 2008 por Emiratos Árabes Unidos, eran legales, la Premier se lanzó con una denuncia agresiva y poniendo en jaque los cimientos del fútbol inglés. Las acusaciones cubrían una década, entre 2009 y 2018, y salpicaban a la mayoría de grandes éxitos del equipo.

Tres Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield quedan con un interrogante. Se sopesa que se les puedan retirar esos títulos y que el Manchester United y el Liverpool sumen nuevas ligas.

Se especula con un descenso a divisiones inferiores, con prohibición de fichar, con la salida de grandes estrellas, con compensaciones económicas a los clubes que descendieron y que no entraron en Europa durante esos años.