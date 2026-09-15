Madrilgo Erkidegoak Rayo Vallecanoren estadioa berriz irekitzeko baimena eman du
Bigarren ikuskaritzaren txostenean ondorioztatzen denaren arabera, instalazioak erabiltzeko baldintza egokian daude.
Madrilgo Erkidegoak Vallecaseko futbol-estadioaren itxiera bertan behera utzi du astearte honetan, eskualdeko Gobernuak instalazioen egoera egiaztatzeko eskatutako bigarren ikuskaritzaren txostena aztertu ostean.
Hala jakinarazi dute Madrilgo Erkidegoko Kultura, Turismo eta Kirol Saileko iturriek, ikuskapen berriak ondorioztatu baitu estadioa "ohiko funtzionamendurako baldintza egokian" dagoela.
Horrenbestez, Rayo Vallecanok estadioan jokatu ahal izango du berriro laster. Dena den, Madrilgo Erkidegoak guztiz eraberritzeko proiektu baten beharra berretsi du, epe ertainean zelai berritua bermatzeko.
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