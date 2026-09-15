LaLiga

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Madrilgo Erkidegoak Rayo Vallecanoren estadioa berriz irekitzeko baimena eman du

Bigarren ikuskaritzaren txostenean ondorioztatzen denaren arabera, instalazioak erabiltzeko baldintza egokian daude.

Alavesen protesta Rayoren aurka
Vallecas Estadioko bulegoetako artxiboko argazkia. EFE
KIROLAK EITB LOGO

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Erkidegoak Vallecaseko futbol-estadioaren itxiera bertan behera utzi du astearte honetan, eskualdeko Gobernuak instalazioen egoera egiaztatzeko eskatutako bigarren ikuskaritzaren txostena aztertu ostean.

Hala jakinarazi dute Madrilgo Erkidegoko Kultura, Turismo eta Kirol Saileko iturriek, ikuskapen berriak ondorioztatu baitu estadioa "ohiko funtzionamendurako baldintza egokian" dagoela.

Horrenbestez, Rayo Vallecanok estadioan jokatu ahal izango du berriro laster. Dena den, Madrilgo Erkidegoak guztiz eraberritzeko proiektu baten beharra berretsi du, epe ertainean zelai berritua bermatzeko.


Futbola EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X