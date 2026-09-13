Kargugabetzea

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Valentziak Corberan eta Gourlay kaleratu ditu, eta egungo kirol egitura hautsi du

Valentzia EA Sports Ligako azken sailkatua da gaur egun, bost partidatan puntu bakarra lortu ondoren.

SEVILLA. 11/09/2026.- El entrenador del Valencia Carlos Corberán durante el encuentro correspondiente a la quinta jornada de Laliga EA Sports que disputan este viernes Sevilla y Valencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjúan de Sevilla. EFE/ Raúl Caro.
Carlos Corberan. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Valentziak Carlos Corberan entrenatzailea eta Ron Gourlay CEOa kargugabetu ditu, baita klubaren kirol egitura osatzen zuten gainerako kideak ere, igande honetan jakinarazi duenez.

Valentziaren arabera, Carlos Corberan, Ron Gourlay eta Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora eta Malek Shafei kargutik kendu ditu eta horien kontratuak bertan behera uzteko erabakia hartu du klubak, "bere kirol egituran eta futbol arloaren kudeaketan etapa berri bat hasteko".

Valentzia EA Sports Ligako azken sailkatua da gaur egun, orain arte jokatu dituen bost partidetan puntu bakarra lortu eta gero. Gainera, gol bakarra sartu eta hamar jaso ditu.

Futbola EA Sports Liga

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