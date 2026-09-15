La Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio del Rayo Vallecano

La Comunidad de Madrid ha levantado este martes el cierre del Estadio de Vallecas tras analizar la segunda auditoría encargada por el Gobierno regional para comprobar el estado de las instalaciones.



Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, después de que la nueva auditoría haya concluido que las instalaciones inspeccionadas "se encuentran operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario".



Tras analizar esta segunda auditoría, el Rayo Vallecano podrá volver a jugar en el estadio próximamente, pero desde la Comunidad de Madrid reiteran la necesidad de llevar a cabo un proyecto de reforma integral que garantice a medio plazo un campo renovado en el que pueda jugar el equipo rayista.





