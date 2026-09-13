Destitución
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Valencia despide a Corberán y a Gourlay y rompe toda la estructura deportiva actual

El Valencia es actualmente el colista de LaLiga EA Sports después de haber sumado un solo punto en los cinco partidos.
SEVILLA. 11/09/2026.- El entrenador del Valencia Carlos Corberán durante el encuentro correspondiente a la quinta jornada de Laliga EA Sports que disputan este viernes Sevilla y Valencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjúan de Sevilla. EFE/ Raúl Caro.
Carlos Corberán. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Valentziak Corberan eta Gourlay kaleratu ditu eta egungo kirol egitura hautsi du
KIROLAK EITB LOGO

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El Valencia CF ha destituido a Carlos Corberán como entrenador del primer equipo y a Ron Gourlay como CEO de fútbol, así como al resto de miembros que completaban la estructura deportiva del club, según ha comunicado este domingo la entidad.

Según el Valencia CF, la decisión de haber rescindido tanto los contratos de Corberán como de Gourlay y de Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, quienes completaban el equipo de trabajo del escocés, está enmarcada “en la voluntad del club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol”.

El Valencia es actualmente el colista de LaLiga EA Sports después de haber sumado un solo punto en los cinco partidos que ha disputado hasta el momento en los que, además, ha anotado un solo gol y ha recibido diez.

Fútbol LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X