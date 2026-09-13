El Valencia despide a Corberán y a Gourlay y rompe toda la estructura deportiva actual
El Valencia CF ha destituido a Carlos Corberán como entrenador del primer equipo y a Ron Gourlay como CEO de fútbol, así como al resto de miembros que completaban la estructura deportiva del club, según ha comunicado este domingo la entidad.
Según el Valencia CF, la decisión de haber rescindido tanto los contratos de Corberán como de Gourlay y de Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, quienes completaban el equipo de trabajo del escocés, está enmarcada “en la voluntad del club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol”.
El Valencia es actualmente el colista de LaLiga EA Sports después de haber sumado un solo punto en los cinco partidos que ha disputado hasta el momento en los que, además, ha anotado un solo gol y ha recibido diez.
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