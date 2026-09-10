Imanol Alguacil, Olympiakoseko entrenatzaile berria
Olympiakosek ostegun honetan jakinarazi duenez, Imanol Alguacil izango da taldeko entrenatzaile berria. Oriokoak Jose Luis Mendilibar irten eta gero hartu du kargua, baina Greziako taldeak ez du jakitera eman noizarte egongo den Realeko teknikari ohia taldearekin lotuta.
Alguacil aurreko denboraldian Al-Shabab taldea zuzendu ostean itzuli da Europako futbolera. Mendilibar kargutik kendu eta berehala iritsi da Olympiakosera, Pireoko taldean oso etapa oparoa amaitu ostean.
Imanol Realean lortutako emaitzek babestuta iritsi da talde greziarrera: guztira sei denboraldi eman zituen talde donostiarraren aurrean, non 330 neurketa zuzendu zituen, 2021ean Errege Kopa lortzeaz gain. Bere izendapenarekin, entrenatzaile espainiarren aldeko apustuari eusten diola erakutsi du Olympiakosek.
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