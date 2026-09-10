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Imanol Alguacil, Olympiakoseko entrenatzaile berria

Entrenatzaile gipuzkoarrak talde greziarraren agintea hartu du Jose Luis Mendilibarren irteeraren ostean.
(Foto de ARCHIVO) Imanol Alguacil, head coach of Real Sociedad, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Real Sociedad at Benito Villamarin stadium on February 16, 2025, in Sevilla, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/2/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imanol Alguacil Realaren eta Betisen aurkako partida batean (2025). Argazkia: Europa Press
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Olympiakosek ostegun honetan jakinarazi duenez, Imanol Alguacil izango da taldeko entrenatzaile berria. Oriokoak Jose Luis Mendilibar irten eta gero hartu du kargua, baina Greziako taldeak ez du jakitera eman noizarte egongo den Realeko teknikari ohia taldearekin lotuta.

Alguacil aurreko denboraldian Al-Shabab taldea zuzendu ostean itzuli da Europako futbolera. Mendilibar kargutik kendu eta berehala iritsi da Olympiakosera, Pireoko taldean oso etapa oparoa amaitu ostean.

Imanol Realean lortutako emaitzek babestuta iritsi da talde greziarrera: guztira sei denboraldi eman zituen talde donostiarraren aurrean, non 330 neurketa zuzendu zituen, 2021ean Errege Kopa lortzeaz gain. Bere izendapenarekin, entrenatzaile espainiarren aldeko apustuari eusten diola erakutsi du Olympiakosek.

Imanol Alguacil Futbola

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