Imanol Alguacil, nuevo entrenador del Olympiakos
El técnico guipuzcoano ha tomado el mando del conjunto griego tras la salida de José Luis Mendilibar.
El Olympiakos ha anunciado este jueves que Imanol Alguacil será el nuevo entrenador del equipo. El de Orio ha asumido el cargo después de la salida de José Luis Mendilibar, aunque el club griego no ha dado a conocer hasta cuándo permanecerá el extécnico de la Real Sociedad vinculado a la entidad.
Alguacil regresa al fútbol europeo después de haber dirigido al Al-Shabab durante la pasada temporada. Su llegada al Olympiakos se ha producido justo después de la destitución de Mendilibar, que ha cerrado una etapa muy destacada en el equipo de El Pireo.
Imanol ha llegado al conjunto griego respaldado por los resultados que consiguió en la Real Sociedad: un total de seis temporadas frente al equipo txuri-urdin, donde dirigió 330 encuentros, además de conseguir la Copa del Rey en 2021. Con su contratación, el Olympiakos ha demostrado que mantiene su apuesta por los entrenadores españoles.
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