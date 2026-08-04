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Zaleak, hunkituta, azken agurra eman diote Franco Baresi kapitainari, Milanen

Iragarkia
Milano (Italy), 04/08/2026.- People attend Franco Baresi's funeral at the Basilica of Sant'Ambrogio in Milan, Italy, 04 August 2026. Italian and AC Milan footballer Franco Baresi died at the age of 66 on 31 July 2026. (Italia) EFE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI
18:00 - 20:00
Jendetza Franco Baresiren hiletan, Milanen. Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Futbol munduko hainbat aurpegi ezagun eta milaka zale bildu dira San Anbrosioko basilikan, Milanen kapitain ohi ospetsuari azken agurra emateko. 66 urte zituela hil zen, uztailaren 31n, gaixotasun baten ondorioz.

Futbola

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