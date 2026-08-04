Una multitud emocionada despide en Milán a Franco Baresi
El mundo del fútbol y miles de aficionados han acudido al funeral en la basílica de San Ambrosio para dar el último adiós al legendario capitán del Milan, fallecido a los 66 años el 31 de julio tras una enfermedad.
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Emma Moreno vuelve al Eibar, cedida por el Atlético
La madrileña llegó por primera vez al equipo armero el pasado verano, después de proclamarse campeona de Europa sub-19. Participó en 29 partidos durante la pasada campaña, en los que acumuló más de 1500 minutos de juego.
Leire Baños se rompe el cruzado de la rodilla derecha
La centrocampista de Irun cayó lesionada el pasado sábado en Luanco ante el Deportivo Abanca, en el primer partido de la pretemporada. Tras una acción fortuita tuvo que abandonar el terreno de juego cuando apenas habían trascurrido dos minutos.
La Liga F Moeve comenzará el 29 de agosto para la Real y Eibar y el 30 para Athletic y Alavés
El sábado 29 de agosto el conjunto txuri-urdin recibirá al Logroño United y las armeras al Espanyol. Por su parte, las leonas se enfrentarán al FC Badalona Women en casa el domingo 30, y las Gloriosas harán lo propio contra el Valencia CF.
Miguel Rodríguez: “Soy un jugador explosivo, estaré cómodo de segundo punta, por la derecha o en el carril, lo que el míster demande”
El nuevo fichaje del Alavés, que llega al club vitoriano desde el Utrecht, de Países Bajos, ha sido presentado este lunes. Miguel Rodríguez se ha mostrado muy ilusionado con la oportunidad de jugar en el conjunto vasco.
Mikel Vesga ficha por el Almería y deja el Athletic Club tras nueve temporadas
Con 250 partidos disputados en Primera con el Athletic, el centrocampista vitoriano llega a un equipo andaluz cuyo objetivo es volver a la máxima categoría.
¿Qué partidos jugarán en pretemporada Alavés, Athletic, Osasuna y Real Sociedad?
La Liga EA Sports de la temporada 2026-2027 comenzará a mediados de agosto; antes, en julio y en la primera quincena de agosto, los equipos de Primera División disputarán varios partidos amistosos.
El Athletic se impone al Burgos (0-3)
El Athletic ha vencido con contundencia al Burgos en el Plantío en su sexto encuentro de pretemporada. Areso ha hecho el primero de la tarde al poco de empezar. Robert Navarro tras una bonita jugada colectiva ha hecho el segundo, e Iñaki Williams el tercero en el tramo final. El encuentro ha tenido un formato peculiar, puesto que se han jugado cuatro tiempos de media hora.
Osasuna se impone 1-2 al Norwich City
Osasuna se ha impuesto 1-2 al Norwich City en el amistoso disputado en Colchester. Los rojillos han sido capaces de remontar el gol de Darling en el minuto 58. Aimar Oroz ha tenido sus primeros minutos y el de Arazuri ha mostrado su nivel en la segunda parte. Los rojillos han empatado de penalti. Asier Bonel ha marcado el gol de la victoria en el descuento.
Infantino cancela el proyecto para abrir la FIFA a inversores privados
El presidente de la FIFA retira la propuesta tras la oposición de varias confederaciones y federaciones, incluida la UEFA.