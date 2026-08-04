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Una multitud emocionada despide en Milán a Franco Baresi

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Milano (Italy), 04/08/2026.- People attend Franco Baresi's funeral at the Basilica of Sant'Ambrogio in Milan, Italy, 04 August 2026. Italian and AC Milan footballer Franco Baresi died at the age of 66 on 31 July 2026. (Italia) EFE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI
18:00 - 20:00
Gentío en el funeral de Franco Baresi en Milán. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Franco Baresi, Milango kapitain ohi ospetsuaren hileta
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KIROLAK EITB

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El mundo del fútbol y miles de aficionados han acudido al funeral en la basílica de San Ambrosio para dar el último adiós al legendario capitán del Milan, fallecido a los 66 años el 31 de julio tras una enfermedad.

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