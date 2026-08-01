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RETIRA LA PROPUESTA

Infantino cancela el proyecto para abrir la FIFA a inversores privados

El presidente de la FIFA retira la propuesta tras la oposición de varias confederaciones y federaciones, incluida la UEFA.
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El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Infantinok bertan behera utzi du FIFA inbertitzaile pribatuei irekitzeko proiektua
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KIROLAK EITB

Última actualización

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado la cancelación del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que el organismo pretendía abrir la puerta a inversores privados y vender participaciones de competiciones como el Mundial y el Mundial de Clubes.

La propuesta había provocado el rechazo de la CONMEBOL, la CONCACAF y la AFC. Además, la UEFA y sus 55 federaciones miembro amenazaron con no participar en las competiciones de la FIFA si el proyecto seguía adelante.

Infantino ha reconocido que la iniciativa "ha generado divisiones" y que ya no responde al objetivo de "unir y mejorar" el fútbol. La decisión también llega después de la dimisión de su asesor principal, Carlos Cordeiro, quien consideró que el proyecto sería "un mal negocio para el fútbol".

El presidente de la FIFA ha asegurado que seguirá dialogando con las distintas partes para impulsar el crecimiento del fútbol, especialmente en los países que más apoyo necesitan.

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