Marie-Louise Eta, Bundesligako talde bat entrenatzen duen lehen emakumea
Denboraldi honetan falta dituzten 5 partidak jokatu ondoren, 34 urteko entrenatzailea emakumezkoen taldeko entrenatzailea izango da, baina oraingoz gizonezkoen taldearen ardura hartuko du bere gain.
Union Berlin taldeak igande honetan jakitera eman duenez, Marie-Louise Eta izango da gizonezkoen talde profesionaleko bitarteko entrenatzaile berria, Steffen Baumgart ordezkatuz.
Gutxienez denboraldia bukatu arte hartuko du ardura hori bere gain, lehen mailan mantentzeko helburuarekin.
Bundesligan gizonezkoen talde baten ardura bere gain hartu duen lehen emakumea da, 2023an Bundesligako eta Txapeldunen Ligako lehen entrenatzailekidea izan ondoren.
