Marie-Louise Eta, primera mujer que entrena a un equipo de la Bundesliga
El Union Berlin ha dado a conocer este domingo que Marie-Louise Eta será la nueva entrenadora interina del equipo profesional masculino, en reemplazo de Steffen Baumgart, la cual se convertirá en la primera mujer que entrena a un equipo de la Bundesliga.
Eta se ocupará de entrenar al club berlinés, a cuyo once juvenil ya adiestraba hasta ahora, al menos durante la fase final de la temporada y en la lucha por mantenerse en la primera división.
Tras los cinco partidos restantes, la preparadora de 34 años será la futura entrenadora del equipo femenino, pero por el momento asumirá la nueva tarea con efecto inmediato.
Eta es la primera mujer en la historia que asume la dirección de un equipo masculino en la Bundesliga, después de que en 2023 ya se convirtiese en la primera coentrenadora de la Bundesliga e incluso de la Champions League.
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