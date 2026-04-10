Iraola admite conversaciones con el Bournemouth para renovar, pero niega un acuerdo

Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, ha admitido que ha mantenido conversaciones con el club sobre su futuro, al acabar contrato este verano, pero ha negado que se haya llegado a un acuerdo por el momento.

El entrenador vasco acaba contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio y no tiene claro si quiere renovar por una cuarta temporada o emprender una nueva aventura en otro banquillo de la Premier League o en el Athletic Club de Bilbao, que se quedará sin técnico este verano cuando se vaya Ernesto Valverde.