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Iraola admite conversaciones con el Bournemouth para renovar, pero niega un acuerdo

Iraola lleva tres temporadas en el Bournemouth y la intención del Bournemouth es la de renovar al técnico, pero es este el que aún no ha decidido cuál será el siguiente paso de su carrera.
(Foto de ARCHIVO) 24 January 2026, United Kingdom, Bournemouth: Bournemouth manager Andoni Iraola gestures on the touchline during the English Premier League soccer match between AFC Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa 24/1/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Euskaraz irakurri: Iraola kontratua berritzearen inguruan ari da hizketan Bournemouthekin, baina akordiorik gabe
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KIROLAK EITB

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Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, ha admitido que ha mantenido conversaciones con el club sobre su futuro, al acabar contrato este verano, pero ha negado que se haya llegado a un acuerdo por el momento.

El entrenador vasco acaba contrato con el Bournemouth el próximo 30 de junio y no tiene claro si quiere renovar por una cuarta temporada o emprender una nueva aventura en otro banquillo de la Premier League o en el Athletic Club de Bilbao, que se quedará sin técnico este verano cuando se vaya Ernesto Valverde.

"Sí, obviamente hemos hablado durante el parón, pero no hay nada nuevo. No hay ningún cambio por el momento, pero sí hemos hablado"

Iraola lleva tres temporadas en el Bournemouth y la intención del Bournemouth es la de renovar al técnico, pero es este el que aún no ha decidido cuál será el siguiente paso de su carrera.

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