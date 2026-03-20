Barrenetxea, Espainiako selekzioaren deialdiko berritasuna, Simon, Remiro, Soler, Laporte eta Oyarzabalekin batera

De la Fuentek Osasunako Victor Muñoez ere deitu du. Espainiak Serbiarekin neurtuko ditu indarrak martxoaren 27an, Vila-realen, eta Egiptorekin, hilaren 30ean, Bartzelonan.

LAS ROZAS (MADRID), 20/03/2026.- Luis de la Fuente, seleccionador español, durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto, este viernes en la Ciudad del fútbol de Las Rozas (Madrid). EFE/ Zipi Aragon
Luis de la Fuente. Irudia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Euskal taldeetako futbolariek pisu nabarmena dute berriro Espainiako selekzioaren azken deialdian, Luis de la Fuentek hainbat berritasun sartu baititu Serbia eta Egiptoren aurkako martxoko lagunartekoei begira.

Zerrendako berritasun nagusien artean Ander Barrenetxea Realeko jokalaria nabarmendu daiteke, eta Alex RemiroMikel Oyarzabal, Soler eta Martin Zubimendi (Arsena FC) ere ageri dira bertan.  

Athletic taldeko jokalariei dagokienez, berriz, Unai Simon eta Laporte sartu dituzte deialdian. Dani Vivian ez da oraingoan zerrendan sartu.

Nico Williams eta Mikel Merino ere baja dira, lesionatuta daudelako.

Gainera, nobedadeen artean Osasunako Víctor Muñoz dago, lesioak direla-eta aldaketak eta hutsune garrantzitsuak dituen zerrenda batean.

Espainiak Serbia izango du aurkari martxoaren 27an, Vila-realen, eta Egipto, berriz, hilaren 30ean, Bartzelonan, 2026ko Munduko Txapelketarako behin betiko zerrenda kaleratu aurreko azken partidetan.

Serbia eta Egiptoren aurkako lagunartekoetarako zerrenda hauek osatzen dute:

- Atezainak:

Unai Simon (Athletic),  David Raya (Arsenal/ING), Alex Remiro (Reala) eta Joan Garcia (Bartzelona).

- Defentsak:

Pedro Porro (Tottenham/ING), Marcos Llorente (Atletico Madril), Pau Cubarsi (Bartzelona), Aymeric Laporte (Athletic), Dean Huijsen (Real Madril), Cristhian Mosquera (Arsenal/ING), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE).

-Erdilariak:

Rodri Hernandez (Manchester City/ING), Martin Zubimendi (Arsenal/ING), Pedri (Bartzelona), Pablo Fornals (Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Fermin Lopez (Bartzelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

- Aurrelariak:

Dani Olmo (Bartzelona), Alex Baena (Atletico Madril), Victor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Bartzelona), Mikel Oyarzabal (Reala), Yeremy Pino (Crystal Palace/ING), Ferran Torres (Bartzelona), Borja Iglesias (Celta).

Futbola Real Sociedad Athletic Club Osasuna

