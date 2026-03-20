Barrenetxea, novedad en la lista de la Selección española junto a Simón, Remiro, Soler, Laporte y Oyarzabal

Los futbolistas de los equipos vascos vuelven a tener un peso destacado en la última convocatoria de la Selección Española, en la que Luis de la Fuente ha introducido varias novedades de cara a los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto.

Entre las principales noticias destaca la presencia de Ander Barrenetxea, que entra como una de las caras nuevas en la lista, reforzando la representación de la Real Sociedad. Junto a él, también ha sido citado Álex Remiro, habitual en las convocatorias, así como Mikel Oyarzabal, Soler, y Martín Zubimendi, este último ahora vinculado al Arsenal FC.

Por parte del Athletic Club, repite presencia Unai Simón, uno de los porteros de confianza del seleccionador, y Laporte.

Además, entre las novedades figura el extremo de CA Osasuna Víctor Muñoz, que se suma a una lista marcada por cambios y ausencias importantes por lesión, pero en la que se mantiene el bloque de futbolistas de los equipos vascos como una de las bases del equipo.

España se medirá a Serbia el 27 de marzo en Villarreal y a Egipto el 30 en Barcelona, en los últimos compromisos antes de la lista definitiva para el Mundial de 2026.

La lista de España para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto la integran:

- Porteros:

Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal/ING), Álex Remiro (Real Sociedad) y Joan García (Barcelona).

- Defensas:

Pedro Porro (Tottenham/ING) , Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Cristhian Mosquera (Arsenal(ING), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE).

-Centrocampistas:

Rodri Hernández (Manchester City/ING), Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Carlos Soler (Real Sociedad), Fermín López (Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

-Delanteros:

Dani Olmo (Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace/ING), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta).