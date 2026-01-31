Athleticzale japoniar bat: "Derbia Athleticek irabaziko du, Guruzetaren gol batekin"
Athleticek eta Realak euskal derbia jokatuko dute bihar San Mamesen, eta bi taldeetako zaleak giroa berotzen hasi dira jada. Sagardotegi batean, japoniar athleticzale batzuk aurkitu ditugu.
Athleticek garaipen garrantzitsua lortu du Espanyolen aurka (2-1)
Athleticek 2-1 irabazi dio Espanyoli F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Clara Pinedoren eta Anna Torrodaren golekin, garaipen nekeza bezain garrantzitsua eskuratu dute zuri-gorriek.
Osasunak puntu bat eskuratu du Vila-realen aurka (2-2)
Puntu banaketa Sadarren, minutu askotan nagusi izan den Osasunaren eta bigarren zatian hazi den Vila-realen artean. Neurketako golegileak Victor Muñoz eta Budimir izan dira gorritxoentzat, eta Gerard Morenok sartu ditu urpekari horiaren bi golak.
Ville Koskik utzita jokatuko du Alavesen
Finlandiako atzelariak denboraldi amaierara arte jokatuko du talde babazorroan, NK Istrak utzita.
Wesleyk utzita jokatuko du Realean
Bi hegaletan trebea den 20 urteko brasildarrak denboraldi amaierara arte jokatuko du talde txuri-urdinean utzita, 12 milioi euroren truke erosteko aukerarekin.
Sansek berdindu egin du Las Palmasen aurka, markagailuan aurrea hartu ostean (1-1)
Carrerak egindako golak aurretik jarri du markagailuan etxeko taldea, baina Kirianek 1-1ekoa egin du bost minutu geroago.
Alavesek markagailua iraulita garaitu du Espanyol, bigarren garaipena jarraian lortuz (1-2)
Gasteizko taldea indartuta atera da RCDE Stadiumetik, Kataluniako taldearen bolada txarra baieztatu duen partidari buelta eman ostean.
Realak 2029ra arte berritu du Pablo Marinen kontratua
Erdilariak 15. dortsala izango du lehen taldean, eta 2028-29 denboraldia amaitu arte jarraituko du txuri-urdin.
Wesley Gassova: "Oso pozik nago Realean egoteagatik"
Brasildarra Donostian da talde txuri-urdinarekin sinatzeko, eta 16:50ak aldera iritsi da Costa Vasca hotelera. 20 urteko jokalariari mediku-probak egingo dizkiote, eta, ondoren, Realarekin sinatuko du. Brasildarra utzita iritsi da denboraldi amaierara arte, Al-Nassr taldetik.
Athleticeko eta Realeko jokalari ohiak padelean lehiatu dira, San Mameseko partidaren atarian
Athleticen eta Realaren arteko derbiaren atarian, bi taldeetako jokalari ohiak beste derbi bat jokatzeko bildu dira, padelean lehiatzeko. Athletic Club Fundazioak antolatutako ekimena izan da, eta bertan egon da Sara Gandara, Iurretan, igandean San Mamesen jokatuko den partidari buruz galdetzeko.