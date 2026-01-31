Derbia, San Mamesen

Athleticzale japoniar bat: "Derbia Athleticek irabaziko du, Guruzetaren gol batekin"

Athleticzale japoniarrak
18:00 - 20:00

Athleticeko zale japoniar batzuk, sagardotegi batean disfrutatzen

author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Realak euskal derbia jokatuko dute bihar San Mamesen, eta bi taldeetako zaleak giroa berotzen hasi dira jada. Sagardotegi batean, japoniar athleticzale batzuk aurkitu ditugu. 

Athletic Club Real Sociedad Euskal Derbia San Mames Futbola

