Aficionados japoneses del Athletic: "El derbi lo ganará el Athletic con un gol de Guruzeta"

Athleticzale japoniarrak
18:00 - 20:00
Los aficionados japoneses del Athletic, disfrutando en la sidrería
Euskaraz irakurri: Athleticzale japoniarrak: "Derbia Athleticek irabaziko du, Guruzetaren gol batekin"
author image

EITB

Última actualización

Athletic y Real Sociedad se enfrentan este domingo en el derbi de San Mamés y los aficionados se preparan para vivir uno de los partidos más atractivos de la temporada. Varios aficionados japoneses del Athletic han calentado motores en una sidrería.

Athletic Club Real Sociedad Derbi Vasco San Mamés Fútbol

