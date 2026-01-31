Aficionados japoneses del Athletic: "El derbi lo ganará el Athletic con un gol de Guruzeta"
Athletic y Real Sociedad se enfrentan este domingo en el derbi de San Mamés y los aficionados se preparan para vivir uno de los partidos más atractivos de la temporada. Varios aficionados japoneses del Athletic han calentado motores en una sidrería.
Matarazzo: “No hay ningún favorito cuando se juega este partido”
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el derbi ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 22 de LALIGA EA Sports. Ha subrayado que entiende este encuentro como casi una competición en sí misma.