Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte urtea hasteko (1-1)

Gorritxoak nagusitu dira lehen zatian, zuri-gorriak bigarrenean, eta Ruben Garciaren eta Guruzetaren golek markagailua parekatu dute.

PAMPLONA, 03/01/2026.- Los jugadores del Osasuna celebran su primer gol, obra de Rubén García, durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports entre el CA Osasuna y el Athletic Club de Bilbao en El Sadar, Pamplona, este sábado. EFE/ Villar López
Victor Muñoz, Sancet eta Ruben Garcia. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte larunbat honetan Sadarren jokatutako derbian, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan (1-1). Gorritxoak nagusitu dira lehen zatian, zuri-gorriak bigarrenean, eta Ruben Garciaren eta Guruzetaren golek markagailua parekatu dute.

Gorritxoak joko erasokorragoarekin hasi dira, eta pixkanaka aurkariaren area ingurura hurbildu dira. Horrela, neurketako lehen aukera argia haiena izan da, Paredesen buruaren gainetik jarritako pase bat Budimirrek jaso duenean, baina baloia kanpora bota du, oso desbideratuta.

Athletici kosta egin zaio defendatzea, hutsune askorekin, eta hortik gidatu du Osasunak erasoa. Beste jokaldi batean, Victor Muñozek pase sakon bat jarri du area barrura, Moncayolak jokaldia amai zezan, baina Unai Simonek ondo jardun du jaurtiketa gelditzeko.

Izan ere, atezain zuri-gorria bere taldeko onenetarikoa izan da, baloia sarera sartzea saihestu baitu behin baino gehiagotan. Bitartean, kideek ez dute arriskua sortzeko modurik aurkitu.

Ordu erdia pasata, Ruben Garciak zortea probatu du falta jaurtiketa zuzen batekin eta gol ikusgarria sartu du, Unai Simon ustekabean harrapatuz (1-0).

Athleticek Guruzetaren jaurtiketa batekin erantzun du, emaitza berdintzeko asmoz, baina Sergio Herrera bikain aritu da gola saihesteko.

Bigarren zatian Athleticek pausu bat eman du aurrera eta erasoaren kontrola hartu du. Aukera onak izan dituzte zurigorriek, baina atezainak batean eta Catenak bestean gola sartzea eragotzi diete.

Baina azkenean 'lehoien' erasoak bere fruitua eman du. Hainbat saiakeren ostean, Guruzetak baloia jaso du area ertzean eta eskuin zutoinera itsatsita markagailua berdindu du (1-1).

Partidako azken minutuak oso berdinduta egon dira. Bi taldeek izan dituzte gol aukerak, argienak gorritxoek luzapenean, burukada batekin, eta Nico Serranok Bizkaiko taldearen aldetik. Baina markagailua ez da gehiago mugitu eta bi taldeek puntu banarekin bukatu dute.

Futbola Athletic Club Osasuna EA Sports Liga Golak Euskal Derbia

