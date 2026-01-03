Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte urtea hasteko (1-1)
Gorritxoak nagusitu dira lehen zatian, zuri-gorriak bigarrenean, eta Ruben Garciaren eta Guruzetaren golek markagailua parekatu dute.
Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte larunbat honetan Sadarren jokatutako derbian, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan (1-1). Gorritxoak nagusitu dira lehen zatian, zuri-gorriak bigarrenean, eta Ruben Garciaren eta Guruzetaren golek markagailua parekatu dute.
Gorritxoak joko erasokorragoarekin hasi dira, eta pixkanaka aurkariaren area ingurura hurbildu dira. Horrela, neurketako lehen aukera argia haiena izan da, Paredesen buruaren gainetik jarritako pase bat Budimirrek jaso duenean, baina baloia kanpora bota du, oso desbideratuta.
Athletici kosta egin zaio defendatzea, hutsune askorekin, eta hortik gidatu du Osasunak erasoa. Beste jokaldi batean, Victor Muñozek pase sakon bat jarri du area barrura, Moncayolak jokaldia amai zezan, baina Unai Simonek ondo jardun du jaurtiketa gelditzeko.
Izan ere, atezain zuri-gorria bere taldeko onenetarikoa izan da, baloia sarera sartzea saihestu baitu behin baino gehiagotan. Bitartean, kideek ez dute arriskua sortzeko modurik aurkitu.
Ordu erdia pasata, Ruben Garciak zortea probatu du falta jaurtiketa zuzen batekin eta gol ikusgarria sartu du, Unai Simon ustekabean harrapatuz (1-0).
Athleticek Guruzetaren jaurtiketa batekin erantzun du, emaitza berdintzeko asmoz, baina Sergio Herrera bikain aritu da gola saihesteko.
Bigarren zatian Athleticek pausu bat eman du aurrera eta erasoaren kontrola hartu du. Aukera onak izan dituzte zurigorriek, baina atezainak batean eta Catenak bestean gola sartzea eragotzi diete.
Baina azkenean 'lehoien' erasoak bere fruitua eman du. Hainbat saiakeren ostean, Guruzetak baloia jaso du area ertzean eta eskuin zutoinera itsatsita markagailua berdindu du (1-1).
Partidako azken minutuak oso berdinduta egon dira. Bi taldeek izan dituzte gol aukerak, argienak gorritxoek luzapenean, burukada batekin, eta Nico Serranok Bizkaiko taldearen aldetik. Baina markagailua ez da gehiago mugitu eta bi taldeek puntu banarekin bukatu dute.
Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"
Osasunako jokalariak gorritxoen gola sartu du, eta Athleticen aurka lortutako berdinketa baloratu du Sadarren, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko euskal derbian.
Guruzeta: "Derbi gogorra izan da, eta ez da erraza guk nahi dugun irudia erakustea"
Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte (1-1) larunbat honetan Sadarren jokatutako derbian. Partida amaituta, Guruzetak irudi ona ematearen garrantzia azpimarratu du.
Sanse sendo batek puntu bat atera du Culturalaren etxean (1-1)
Tentsio altuko partida batean Real Sociedad B Carbonellen gol batekin aurreratu da, baina etxekoek Ribeiro Costari esker, markagailua berdindu dute.
Nola ikusten dute derbia Osasunako eta Athleticeko zaleek?
Osasunak eta Athleticek derbia jokatuko dute Sadarren EA Sports Ligako 18. jardunaldian. Bi taldeetako zaleek Iruñako alde zaharra girotu dute.
Matarazzo: "Talde honek duen indarrean sinesten dut"
Realeko entrenatzaileak igandean Anoetan, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Armaginen garaipena 2026a estreinatzeko (2-1)
Armaginek markagailua irauli zuten Alvaro Rodriguezen eta Javi Martonen golei esker, garaipenak Eibarren joera ona sendotu du.
Chacho Coudet: "Nire nahia igandean partida ona egitea eta irabaztea da"
Babazorroek Oviedo hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Azken sei jardunaldietan bost porrot jaso ondoren, igandean irabaztea oso garrantzitsua da Alavesentzat.
Alessio Liscik "azkarrak izatea" eskatu die jokalariei Athleticen aurka
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Athleticen aurka Sadarren jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.
Ernesto Valverde: "2026ko helburua Osasunari irabaztea da"
Athleticek Osasunaren aurkako derbia jokatuko du larunbat honetan Sadarren. Valverdek adierazi duenez, aurkari indartsua da eta garaitzeko zaila, baina helburua bidean utzitako puntak berreskuratzea da.