LaLiga EA Sports

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Osasuna y Athletic se reparten los puntos para empezar el año (1-1)

Los rojillos han dominado la primera parte, los rojiblancos en la segunda, y los goles de Rubén García y Guruzeta han sentenciado el empate.
PAMPLONA, 03/01/2026.- Los jugadores del Osasuna celebran su primer gol, obra de Rubén García, durante el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports entre el CA Osasuna y el Athletic Club de Bilbao en El Sadar, Pamplona, este sábado. EFE/ Villar López
Víctor Muñoz, Sancet y Rubén García. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte urtea hasteko (1-1)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports. Los rojillos han sido superiores en la primera mitad, los rojiblancos en la segunda, y los goles de Rubén García y Guruzeta han decidido el empate.

Los rojillos han empezado con un juego más ofensivo, y poco a poco se han ido acercando al área del rival. Así, la primera ocasión clara del partido ha sido suya, cuando un pase colocado por encima de la cabeza de Paredes los ha recibido Budimir, quien con todo a favor ha tirado el balón fuera, muy desviado.

Al Athletic le ha costado trabajo defenderse, con muchos huecos, por donde Osasuna ha guiado el ataque. En otra jugada colectiva, Víctor Muñoz ha puesto un pase filtrado al área para que Moncayola acabara la jugada, pero Unai Simón ha actuado bien para detener el disparo.

De Hecho, el portero rojiblanco ha sido de los mejores de su equipo, ya que ha evitado varias veces que el balón entrara a la red. Mientras, sus compañeros no encontraban la manera de crear peligro.

Pasada la media hora, Rubén García ha probado suerte con una falta directa y ha marcado un auténtico golazo, pillando un poco desprevenido a Unai Simón (1-0).

El Athletic ha respondido con un disparo de Guruzeta con la intención de igualar el resultado, pero Sergio Herrera ha estado perfecto para evitar el gol.

En la segunda parte el Athletic ha dado un paso al frente y se ha hecho con el control del ataque. Los rojiblancos han gozado de buenas ocasiones, pero el portero en una y Catena en la otra les han impedido marcar.

Pero al final el ataque de los 'leones' ha dado su fruto. Tras varios intentos, Guruzeta ha recogido el balón al borde del área y pegado al palo derecho para igualar el marcador (1-1) .

Los últimos minutos del partido han estado muy igualados, con ocasiones de gol de los dos equipos, las más claras de los rojillos en el descuento, con un cabezazo, y de Nico Serrano por parte del equipo bizkaíno. Pero el marcador no se ha movido y ambos se han llevado un punto.

Fútbol Athletic Club Osasuna LaLiga EA Sports Goles Derbi Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X