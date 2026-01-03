Osasuna y Athletic se reparten los puntos para empezar el año (1-1)
Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports. Los rojillos han sido superiores en la primera mitad, los rojiblancos en la segunda, y los goles de Rubén García y Guruzeta han decidido el empate.
Los rojillos han empezado con un juego más ofensivo, y poco a poco se han ido acercando al área del rival. Así, la primera ocasión clara del partido ha sido suya, cuando un pase colocado por encima de la cabeza de Paredes los ha recibido Budimir, quien con todo a favor ha tirado el balón fuera, muy desviado.
Al Athletic le ha costado trabajo defenderse, con muchos huecos, por donde Osasuna ha guiado el ataque. En otra jugada colectiva, Víctor Muñoz ha puesto un pase filtrado al área para que Moncayola acabara la jugada, pero Unai Simón ha actuado bien para detener el disparo.
De Hecho, el portero rojiblanco ha sido de los mejores de su equipo, ya que ha evitado varias veces que el balón entrara a la red. Mientras, sus compañeros no encontraban la manera de crear peligro.
Pasada la media hora, Rubén García ha probado suerte con una falta directa y ha marcado un auténtico golazo, pillando un poco desprevenido a Unai Simón (1-0).
El Athletic ha respondido con un disparo de Guruzeta con la intención de igualar el resultado, pero Sergio Herrera ha estado perfecto para evitar el gol.
En la segunda parte el Athletic ha dado un paso al frente y se ha hecho con el control del ataque. Los rojiblancos han gozado de buenas ocasiones, pero el portero en una y Catena en la otra les han impedido marcar.
Pero al final el ataque de los 'leones' ha dado su fruto. Tras varios intentos, Guruzeta ha recogido el balón al borde del área y pegado al palo derecho para igualar el marcador (1-1) .
Los últimos minutos del partido han estado muy igualados, con ocasiones de gol de los dos equipos, las más claras de los rojillos en el descuento, con un cabezazo, y de Nico Serrano por parte del equipo bizkaíno. Pero el marcador no se ha movido y ambos se han llevado un punto.
Te puede interesar
Rubén García: "Nos cuesta tener más maldad"
El jugador de Osasuna, que ha marcado el gol de los rojillos, ha valorado el empate logrado contra el Athletic en el derbi vasco de la 18ª jornada de LaLiga EA Sports en El Sadar.
Guruzeta: "Ha sido un derbi duro, donde es difícil mostrar una imagen que nos gustaría"
Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar. Terminado el partido, Guruzeta ha destacado la importancia de dar una buena imagen.
Un sólido Sanse saca un punto en casa de la Cultural (1-1)
En un partido de alta tensión, la Real Sociedad B se ha adelantado con un gol de Carbonell, pero los locales han igualado el marcador por medio de Ribeiro Costa.
¿Cómo ven el derbi los aficionados de Osasuna y Athletic?
Osasuna y Athletic jugarán un derbi en El Sadar en la 18ª jornada de la Liga EA Sports. Los aficionados de ambos equipos han ambientado el casco antiguo de Pamplona.
Matarazzo: "Creo en la fuerza que tiene este equipo"
El entrenador de la Real Sociedad ha hablado sobre el partido que les enfrentará el domingo al Atlético de Madrid en Anoeta, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
Remontada armera para estrenar el 2026 (2-1)
Los armeros remontan un marcador adverso gracias a los goles de Álvaro Rodríguez y Javi Martón y consolidan su mejoría tras el parón navideño.
Alessio Lisci pide a sus jugadores "un partido inteligente" ante el Athletic
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi que disputarán en El Sadar contra el Athletic el sábado, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
Chacho Coudet: “Mi deseo para el domingo es hacer un gran partido y ganar”
Los babazorros recibirán este domingo al Oviedo en Mendizorroza, en el partido correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga EA Sports. Tras cinco derrotas en las últimas seis jornadas, ganar en domingo es muy importante para el Alavés.
Ernesto Valverde: "El propósito de 2026 es ganar a Osasuna"
El Athletic se enfrenta este sábado al derbi contra el Osasuna en el Sadar. Según ha comunicado Valverde, es un rival fuerte y difícil de sobrepasar, pero el objetivo es recuperar los puntas que se han ido dejando por el camino.