Osasuna y Athletic se reparten los puntos para empezar el año (1-1)

Los rojillos han empezado con un juego más ofensivo, y poco a poco se han ido acercando al área del rival. Así, la primera ocasión clara del partido ha sido suya, cuando un pase colocado por encima de la cabeza de Paredes los ha recibido Budimir, quien con todo a favor ha tirado el balón fuera, muy desviado.

Al Athletic le ha costado trabajo defenderse, con muchos huecos, por donde Osasuna ha guiado el ataque. En otra jugada colectiva, Víctor Muñoz ha puesto un pase filtrado al área para que Moncayola acabara la jugada, pero Unai Simón ha actuado bien para detener el disparo.

De Hecho, el portero rojiblanco ha sido de los mejores de su equipo, ya que ha evitado varias veces que el balón entrara a la red. Mientras, sus compañeros no encontraban la manera de crear peligro.

Pasada la media hora, Rubén García ha probado suerte con una falta directa y ha marcado un auténtico golazo, pillando un poco desprevenido a Unai Simón (1-0).