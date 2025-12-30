Ander Herrera renueva un año con el Boca Juniors
Herrera tiene previsto firmar en los próximos días su nuevo contrato, que implica una reducción salarial que, según han explicado desde el club bonaerense, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.
Ander Herrera ha renovado un año con el Boca Juniors, según ha informado el club argentino. Herrera tiene previsto firmar en los próximos días su nuevo contrato, que implica una reducción salarial que, según han explicado desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.
El ex jugador del Athletic Club tiene previsto presentarse este viernes a los entrenamientos en La Boca de cara a la temporada 2026, en la que irá en busca del sueño de conquistar la Copa Libertadores, tras la eliminación en la fase preliminar de la última edición.
El centrocampista bilbaíno llegó a la entidad xeneize en enero de este año y se convirtió en uno de los fichajes más importantes del mercado argentino, aunque debido a las lesiones y al rendimiento irregular del equipo no ha podido mostrar toda su calidad.
Durante su primer año en Boca, Herrera solo ha disputado 17 partidos, debido a numerosas lesiones, entre ellas una dolencia muscular que lo apartó de los terrenos de juego desde junio hasta finales de septiembre. Tras su regreso, ganó confianza y aumentó la cantidad de minutos por partido, y en los últimos meses ha mostrado destellos de su calidad, en un mediocampo compartido con Leandro Paredes.
Te puede interesar
Aficionados del Alavés acuden en masa a una jornada festiva en Ibaia
El Alavés ha recibido toda la energía de sus aficionados. Una energía que seguro les viene muy bien cara al importante partido del domingo en Mendizorrotza ante el Oviedo.
El Athletic entrena en San Mamés ante 30 051 aficionados
Desde una hora antes del comienzo de la sesión el público, mayoritariamente familiar, fue poblando las tribunas de San Mamés en una previa amenizada con música antes de recibir con una cálida ovación a los futbolistas cuando saltaron al césped en el horario previsto.
Iñaki Williams, sobre la Supercopa: "Ya lo he dicho muchas veces, jugar en Arabia es una mierda"
"Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", ha añadido el capitán rojiblanco.
Javi Galán en su presentación: "Estoy donde quiero estar e intentaré dar un buen rendimiento"
Javi Galán, procedente del Atlético Madrid, ha sido presentado como nuevo jugador de Osasuna este miércoles en El Sadar tras completar su primer entrenamiento en la mañana de este lunes en Tajonar. El lateral izquierdo ha asegurado estar "convencido 100 %" con su llegada al club rojillo.
Osasuna ficha a Javi Galán hasta el final de la temporada 2025-2026
El club navarro pagará 500 000 euros al Atlético Madrid por la incorporación del lateral izquierdo, que comenzará a entrenar con Osasuna el próximo día 29, día en que será presentado. En la temporada 2023-24, jugó como cedido en la Real Sociedad.
El basauriarra Igor Oca será entrenador del Leganés hasta final de temporada
Llegó al banquillo del primer equipo inicialmente como interino como sustituto de Paco López, destituido a principios de diciembre. El técnico de 44 años llegó el pasado verano a la entidad madrileña procedente del Sestao River para dirigir al filial.
Once jugadores de los equipos vascos de primera quedarán libres a partir del 1 de enero
En el Athletic quedarán libres Yuri, Lekue, Yeray y Rego; en la Real Sociedad, Elustondo; en Osasuna, Juan Cruz, Rubén García y Kike Barja; y en el Alavés, Raúl Fernández, Protesoni y Guridi.
Los octavos de final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Copa de la Reina se sortearán el siete de enero
En la Copa del Rey, que se sortea desde las 13:00 horas, están clasificados Alavés, Athletic, Osasuna y Real Sociedad; en la Copa de la Reina, cuyo sorteo empieza a las 16:30 horas, conocerán sus rivales la Real Sociedad y el Athletic.
José Luis Mendilibar renueva con el Olympiacos por una temporada más, hasta junio de 2027
El entrenador vasco llegó al club griego en febrero de 2024, y, hasta el momento, ha llevado al equipo de El Pireo a ganar la Liga Conferencia de la temporada 2023-2024, y la Liga y la Copa de la campaña 2024-2025.