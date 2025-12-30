Ander Herrera renueva un año con el Boca Juniors

Ander Herrera ha renovado un año con el Boca Juniors, según ha informado el club argentino. Herrera tiene previsto firmar en los próximos días su nuevo contrato, que implica una reducción salarial que, según han explicado desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.

El ex jugador del Athletic Club tiene previsto presentarse este viernes a los entrenamientos en La Boca de cara a la temporada 2026, en la que irá en busca del sueño de conquistar la Copa Libertadores, tras la eliminación en la fase preliminar de la última edición.

El centrocampista bilbaíno llegó a la entidad xeneize en enero de este año y se convirtió en uno de los fichajes más importantes del mercado argentino, aunque debido a las lesiones y al rendimiento irregular del equipo no ha podido mostrar toda su calidad.

Durante su primer año en Boca, Herrera solo ha disputado 17 partidos, debido a numerosas lesiones, entre ellas una dolencia muscular que lo apartó de los terrenos de juego desde junio hasta finales de septiembre. Tras su regreso, ganó confianza y aumentó la cantidad de minutos por partido, y en los últimos meses ha mostrado destellos de su calidad, en un mediocampo compartido con Leandro Paredes.