Lehen mailako euskal futbol taldeetako 11 jokalari libre geratuko dira urtarrilaren 1etik aurrera

Athleticen, Yuri, Lekue, Yeray eta Rego libre geratuko dira; Realean, Elustondo; Osasunan, Juan Cruz, Ruben Garcia eta Kike Barja; eta Alavesen, Raul Fernandez, Protesoni eta Guridi.
Ruben Garcia Osasunako jokalaria, negoziatzeko libre geratzen den horietako bat. Argazkia: EFE

Futbolean lehen mailako euskal taldeak atseden hartzen ari dira egunotan, baina ziur bulegoetan lanean ari direla, denboraldi bukaeran jokalari askori kontratua amaituko zaie eta. Iristear dagoen urtarrilaren 1etik aurrera edozein talderekin negoziatzeko aukera izango dute.

Athletic da, laurekin, jokalari libre gehien izango dituen taldea, gainera, aldagelan pisu handia dute horietako hiruk. Yuri Berchiche da horietako bat, zarauztarrak 36 urte beteko ditu datorren urtean, 19 neurketa jokatu ditu eta Valverderen hamaikakoan ohikoetako bat da.

Era berean, Iñigo Lekue kapitain zuri-gorriak amaitzear du kontratua. Atzelari deustuarrak ez du asko parte hartu, baina egin duenean txukun aritu da. Gainera, aldagelako pertsona garrantzitsuenetako bat da.

Bestalde, Yeray Alvarez egoera zailean dago, zigortuta dago barakaldarra eta ikusteko dago zer gertatzen den berarekin. Azkenik, Alejandro Rego erdilari gaztea ere libre geratuko da, baina Ibaiganek kontratua berritzeko aukera du.

Osasunak ere galera handiak izan ditzake. Juan Cruz, Ruben Garcia eta Kike Barja beste edozein klubekin negoziatzeko libre izango dira urtarrilaren 1etik aurrera.

Barja ez da minutu asko izaten ari, baina noaindarrak onartua du bere rola, Taxoaren hazia da eta taldeko kapitaina da. Ruben Garcia, berriz, oso garrantzitsua da Alessio Lisci entrenatzailearentzat, gol bat egin eta sei asistentzia eman ditu.

Realean, ostera, Aritz Elustondo da datorren urtean klub txuri-urdinarekin harremana bukatuko duen bakarra. Beasaindarra 2015etik dago lehen taldean.

Alavesen, Raul Fernandez atezainari, Protesoniri eta Jon Guridiri amaituko zaie kontratua 2026an. Azpeitiarrak protagonismoa galdu du Chacho Coudet iritsi zenetik.

