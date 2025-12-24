En fútbol los equipos vascos de primera división descansan estos días, pero seguro que están trabajando en los despachos, porque a final de temporada se acaba el contrato de muchos jugadores. Así, a partir del próximo 1 de enero esos jugadores tendrán la opción de negociar con cualquier club.

El Athletic, con cuatro, es el equipo que más jugadores libres tendrá, además tres de ellos con mucho peso en el vestuario, uno de los cuales es Yuri Berchiche. El zarauztarra, que el año que viene cumplirá 36 años, ha disputado 19 encuentros y es uno de los habituales en el once de Valverde.

Asimismo, el capitán rojiblanco, Iñigo Lekue, está a punto de finalizar su contrato. Eel defensa de Deusto no ha participado mucho, pero cuando lo ha hecho ha estado bien, además de ser una de las personas más importantes del vestuario.

Por su parte, Yeray Álvarez se encuentra en una situación complicada, el baracaldés está sancionado y está por ver qué pasa con él. Por último, el joven centrocampista Alejandro Rego también quedará libre, aunque Ibaigane tiene la opción de renovarle.

Osasuna también podría sufrir importantes pérdidas, ya que Juan Cruz, Rubén García y Kike Barja serán libres de negociar con cualquier otro club a partir del 1 de enero.

Barja no está teniendo muchos minutos, pero el de Noain tiene asumido su rol, es de la cantera de Tajonar y es el capitán del equipo, mientras que Rubén García es muy importante para su entrenador, Alessio Lisci. El centrocampista valenciano ha hecho un gol y ha dado seis asistencias.

Aritz Elustondo es el único jugador de la Real Sociedad que finalizará su relación con el club txuri-urdin el próximo año. El defensa de Beasain está en la primera plantilla desde 2015.

En el Alavés finalizan contrato en 2026 el portero Raúl Fernández, Protesoni y Jon Guridi. El centrocampista azpeitiarra ha perdido protagonismo desde la llegada del Chacho Coudet.