Bidasoa Irun perderá varios meses al francés Alex Raix, lesionado en una rodilla
El Irudek Bidasoa Irun, que se encuentra a pocos días del inicio de la Liga Asobal, perderá durante los próximos meses al lateral francés Alex Raix a consecuencia de una rotura de ligamento cruzado anterior de rodilla.
El joven jugador galo era una de las novedades del equipo para esta temporada tras la marcha del polaco Piotr Mielzcarski, pero tendrá que pasar próximamente por quirófano, según ha comunicado el club bidasotarra.
"El tratamiento indicado es quirúrgico mediante artroscopia", señala dicho comunicado, que informa también que la operación será "en las próximas semanas una vez disminuya el derrame articular y las condiciones sean adecuadas para la cirugía".
Raix, que cumplía su cuarto año en Irun y debutaba en el primer equipo, sufrió su lesión en el transcurso del partido de preparación ante Anaitasuna el 28 de agosto y ahora con esta lesión podría perderse toda la temporada.
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