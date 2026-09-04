El Bidasoa Irun vende cara su piel ante el Sporting de Portugal (29-31)

El Bidasoa Irun ha caído con un marcador de 29-31 ante el Sporting de Portugal en la semifinal de la Supercopa Ibérica, que se está disputando en Vigo. El equipo portugués, liderado por Francisco Costa (13 goles) y su hermano Martim (5), será el rival del Barça en la final, que ha ganado al FC Porto en el otro cruce.

El duelo entre irundarras y lisboetas se ha desnivelado a falta de ocho minutos con un parcial 1-4. Y eso que el Bidasoa ha empezado mejor que el campeón portugués.

Apoyándose en la gran actuación del argentino Leo Macial en la portería y en un juego muy dinámico en ataque, el equipo irundarra ha dominado el marcador durante todo el primer tiempo. Así, al descanso han llegado con cuatro goles de renta (15-11).

La segunda parte, no obstante, ha sido otra historia. El Sporting ha subido su nivel de intensidad y al Bidasoa se le ha esfumado su renta en apenas cinco minutos (17-17). El intercambio de golpes ha mantenido la igualdad hasta que los verdiblancos, con un frenético ritmo de juego, pegaron un pequeño arreón (25-27, min.52). Los vascos han vendido cara su piel y se han colocado 27-28, pero finalmente se han quedado sin el premio de la final con el parcial 1-4 del Sporting.