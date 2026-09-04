El Bidasoa Irun vende cara su piel ante el Sporting de Portugal (29-31)
Los de Alex Mozas, que han completado una gran primera mitad, tendrán que pelear por el bronce en la Supercopa Ibérica tras caer en semifinales ante un conjunto lisboeta que ha sido mejor en la sergunda parte.
El Bidasoa Irun ha caído con un marcador de 29-31 ante el Sporting de Portugal en la semifinal de la Supercopa Ibérica, que se está disputando en Vigo. El equipo portugués, liderado por Francisco Costa (13 goles) y su hermano Martim (5), será el rival del Barça en la final, que ha ganado al FC Porto en el otro cruce.
El duelo entre irundarras y lisboetas se ha desnivelado a falta de ocho minutos con un parcial 1-4. Y eso que el Bidasoa ha empezado mejor que el campeón portugués.
Apoyándose en la gran actuación del argentino Leo Macial en la portería y en un juego muy dinámico en ataque, el equipo irundarra ha dominado el marcador durante todo el primer tiempo. Así, al descanso han llegado con cuatro goles de renta (15-11).
La segunda parte, no obstante, ha sido otra historia. El Sporting ha subido su nivel de intensidad y al Bidasoa se le ha esfumado su renta en apenas cinco minutos (17-17). El intercambio de golpes ha mantenido la igualdad hasta que los verdiblancos, con un frenético ritmo de juego, pegaron un pequeño arreón (25-27, min.52). Los vascos han vendido cara su piel y se han colocado 27-28, pero finalmente se han quedado sin el premio de la final con el parcial 1-4 del Sporting.
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