Pol Quiroga, cedido al Agustinos Alicante
El portero de Girona jugará su segunda temporada como cedido, tras pasar la del 2025-2026 en Sinfín.
Pol Quiroga jugará cedido en el Agustinos Alicante en la temporada 2026-2027. El portero seguirá su proceso de crecimiento deportivo en el club alicantino, donde “dispondrá de la oportunidad de seguir acumulando minutos y experiencia en una competición de exigente nivel", según ha afirmado el Club Deportivo Bidasoa.
No es la primera temporada que el portero juega cedido, así lo hizo en la anterior, 2025-2026, en el Sinfín. El club irundarra ha explicado que gracias a ello ha podido "adaptarse a las exigencias del balonmano de alto nivel". El equipo guipuzcoano le desea la mejor de las suertes para esta nueva etapa que se avecina.
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