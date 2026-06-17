Asier Iribar, cedido al Atlético Valladolid
El Irudek Bidasoa ha hecho oficial la cesión del lateral izquierdo Asier Iribar al Recoletas Atlético Valladolid. Con contrato hasta el 2028, es la tercera vez que el zumaiarra se encuentra en calidad de cedido. A sus 23 años pasó media temporada en Frigoríficos del Morrazo y ha pasado esta última en Tubos Aranda Villa de Aranda.
El club guipuzcoano, por su parte, ha querido destacar la gran temporada realizada donde “se ha consolidado como una de las revelaciones de la Liga Asobal”. Además, le han deseado lo mejor en esta nueva etapa con la esperanza de que sea "otro impulso en su carrera deportiva".
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Álex Mozas: “Estoy muy decepcionado por la imagen que hemos dado”
El entrenador del Irudek Bidasoa Irun, Álex Mozas, se ha mostrado muy enfadado después de que su equipo haya sido arrollado por el Barça (17-37) en la final de la Copa del Rey.
El Barça baja a la tierra al Bidasoa Irun en la final de la Copa del Rey (17-37)
El equipo dirigido por Álex Mozas, que ya había conseguido plaza europea al clasificarse a la final, no ha podido plantar cara al todopoderoso FC Barcelona.
Rodrigo Salinas: “Es el premio a toda la temporada"
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Doble premio para el Bidasoa Irún en Alicante (30-37)
El equipo irundarra se clasifica para la final de la Copa del Rey después de ganar al Bada Huesca y se asegura billete europeo para la próxima temporada. La pelea por el título, este domingo a las 17:00 frente al FC Barcelona.
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Bidasoa Irun logra el pase a las semifinales de la Copa del Rey tras eliminar al Torrelavega (32-26)
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El equipo dirigido por Álex Mozas se enfrenta en Cuartos de Final al Bathco BM Torrelavega, equipo entrenado por Jacobo Cuétara que ha sido su bestia negra esta temporada.
El Bidasoa ficha a João Magalhães
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