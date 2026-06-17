Asier Iribar, cedido al Atlético Valladolid

El Irudek Bidasoa ha hecho oficial la cesión del lateral izquierdo Asier Iribar al Recoletas Atlético Valladolid. Con contrato hasta el 2028, es la tercera vez que el zumaiarra se encuentra en calidad de cedido. A sus 23 años pasó media temporada en Frigoríficos del Morrazo y ha pasado esta última en Tubos Aranda Villa de Aranda.

El club guipuzcoano, por su parte, ha querido destacar la gran temporada realizada donde “se ha consolidado como una de las revelaciones de la Liga Asobal”. Además, le han deseado lo mejor en esta nueva etapa con la esperanza de que sea "otro impulso en su carrera deportiva".