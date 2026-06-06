Doble premio para el Bidasoa Irún en Alicante (30-37)

Doble premio para el Irudek Bidasoa Irún en Alicante. El equipo dirigido por Álex Mozas ha ganado en semifinales de la Copa del Rey al Bada Huesca (30-37) y se clasifica para jugar la final. También se asegura jugar competición europea la próxima campaña. Los irundarras han controlado el partido desde el primer instante para ganar a un equipo aragonés que, a pesar de haber perdido la categoría en Liga Asobal, llegaba tras haber eliminado en Cuartos de Final al Horneo Alicante, equipo que actuaba como local en la competición.

Los vascos han marcado terreno de por medio desde el principio con un parcial inicial de cinco tantos (0-5). Un sorprendido Bada Huesca no se ha esperado un inicio tan arrollador de los irundarras y no ha sido hasta mediado el primer periodo que han empezado a crear más problemas. A falta de cinco minutos, aprovechando un par de superioridades, han recortado la diferencia a solo tres tantos (13-16) después de que esta haya llegado a ser de seis (5-11, en el minuto 14), pero un efectivo Rodrigo Salinas devuelto la diferencia justo antes del descanso (13-18).

Al comienzo de la segunda parte se ha seguido viendo a un cómodo Irudek Bidasoa Irún, que ha sabido gestionar su ventaja del marcador a la perfección. El Bada Huesca se ha vuelto más impreciso, cometiendo errores en ataque que han culminado en pérdidas de balón, facilitando mucho la anotación de los vascos. El portero del Bidasoa Leo Maciel también ha cuajado buenas paradas.

De esta forma, el Irudek Bidasoa Irún ha terminado ganando 30-37 la semifinal, se asegura billete europeo para la próxima campaña y peleará por el título este domingo a las 17:00 contra el FC Barcelona.