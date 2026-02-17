Europako Liga
Bidasoak Montpellierren galdu du, eta final-laurdenetarako sailkapena zaildu zaio (38-33)

Talde gipuzkoarrak barkatu egin dio talde frantziarrari lehen zatian, eta bigarrenean baloi gehiegi galdu ditu. Frantziako taldeak kontraerasoa baliatu du partida erabakitzeko.

Montpellier-Irudek-Bidasoa-Irun-Liga-Europea

Bi taldeetako jokalariek elkar agurtu dute partidaren amaieran. Irudia: EITB

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

Irudek Bidasoa Irunek 38-33 galdu du Montpellier Handballen etxean Europako Ligan, eta nabarmen okertu zaizkio txapelketan aurrera jarraitzeko aukerak. Talde gipuzkoarrak barkatu egin dio lehen zatian Frantziako taldeari, eta bigarren zatian baloi gehiegi galdu ditu. Montpellierrek kontraerasoa baliatu du neurketa erabakitzeko.

Egokitu zaien multzoa, Kiel eta Flensburg jokalari direla, Europako Ligako multzorik gogorrena da, beraz, alemaniarrak jokoan ondo badabiltza, Bidasoa eta Montpellier Handball zuzenean lehiatuko dira hirugarren postua lortzeko, final-laurdenetarako txartela eskuratzeko aukera ematen duena. Horregatik, emaitza eta markagailua garrantzitsuak ziren Artalekun jokatuko den itzulerako partidari begira.

Bidasoak bikain ekin dio norgehiagokari defentsan, baina, hala ere, ez du abantaila esanguratsurik lortu markagailuan, ate aurrean egindako hutsengatik. Irundarrek gehiegi barkatu dute, eta gol bat, bi edo hiru goleko aldeko errentak baino ez dituzte erdietsi, lehen 15 minutuetan. Ondoren, norgehiagoka aldatu egin da, eta Montpellierrek estu hartu ditu Alex Mozasen mutilak. Dena dela, talde gipuzkoarrak Frantziako taldeari eutsi dio atsedenaldira berdinketarekin joateko (17-17).

Aldageletatik bueltan, talde frantziarra indartsuago atera da kantxara, eta lau golerainoko errenta lortu du bigarren zatiko lehen minutuetan. Une horietan Bidasoak sufritzen jakin izan du, Montpellierri markagailuan ihes egiten ez uzteko, baina ezin izan dute neurketa berdindu, ezta aurrea hartu. ere Azken txanpan, Mozasen jokalariek frantziarren defentsaren aurka talka egin dute, eta Montpellierrek ederki aprobetxatu ditu kontraeraso ugariak partida guztiz desorekatzeko (38-33).

- Fitxa teknikoa:

38 - Montpelier: Desbonnet, Bolzinger- porteros- Villeminot (5), Moraes, Thurin (7, 3 pen.), Lenne (6), Agustin Casado (2), Richert (4), Guigon, Porte (1), David Balaguer (10), Prida, Dubois (2), Calbry, Prat (1), Plantin.

33 - Bidasoa: Leo Maciel, Skrzyniarz- Xabi Gonzalez (2), Piotr (7), Esteban Salinas (3), Nevado (3), Dariel Garcia (6, 5 de pen.), Furundarena, Valles (1), Gorka Nieto (5), Barreto, Jevtic (3), Mujika (3), Cavero, Raix, Arruti.

Markagailua bost minuturo: 4-3; 6-7; 7-10; 10-11; 13-13; 17-17- atsedenaldia- 22-20; 27-24; 28-26; 30-27; 34-29; 38-33.

Epailek: Sami Kinnari eta Johan Skogberg (Finlandia). Casado, Dariel Garcia eta Jevtic egotzi dituzte.

Nabarmentzekoa: Montpelierreko FDI Stadiumean jokatutako Europako Ligako final-zortzirenetako faseko lehen partida, 2.800 zale ingururen aurrean.

Bidasoa Irun Eskubaloia

