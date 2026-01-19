Irudek Bidasoa Irunek Bartzelona izango du aurkari Espainiako Kopako finalerdietan
Beste finalerdia Logroño-Valladolid izango da. Txapelketa otsailaren 7an eta 8an jokatuko da Teldeko (Kanaria Handia) Rita Hernandez pabiloian. Asobal Ligako lehen itzuliko lehen lau sailkatuak lehiatuko dira.
Irudek Bidasoa Irunek Bartzelona izango du aurkari Espainiako Eskubaloi Kopako finalerdietan, astelehen honetan Kanaria Handiko Kabildoan egindako zozketaren arabera.
Finalerdietako partidak, larunbatean 10:00etan eta 12:00etan jokatuko dira, eta hirugarren eta laugarren posturako partida eta finala igandean, hilaren 8an, 10:00etan eta 12:30ean izango dira, Blas Parrilla Espainiako Eskubaloi Federazioko presidenteordeak aurreratu duenez.
Espainiako Kopako finalerdietako eta finaleko partidetarako sarrerak aste honetan jarriko dira salgai, litekeena da asteazkenetik aurrera, eta abonu bakar bat 20 euroko prezioan salduko da, partida guztietarako sarrera emango duena.
Minikopa deiturikoa norgehiagokak ikusteko aukera emango du abonu horrek. Kategoria jubenileko lehen postuetan dauden lau klubak elkarren aurka arituko dira.
Horrela, Irudek Bidasoa Irun eta Recoletas Atletico Valladolid ING Fraile lehen finalerdian lehiatuko dira, eta Barça eta Balonmano Logroño La Rioja bigarrenean, neurketak erabakitzeko egindako bigarren zozketa baten arabera.
