Irudek Bidasoa Irun se enfrentará al Barcelona en semifinales de la Copa de España
La otra semifinal será Logroño-Valladolid. El torneo, que enfrenta a los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta de la Liga Asobal, se disputará los días 7 y 8 de febrero en el pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria).
El Irudek Bidasoa Irun se enfrentará al FC Barcelona en las semifinales de la Copa de España de balonmano, según ha deparado el sorteo celebrado este lunes en el Cabildo de Gran Canaria.
El torneo, que enfrenta a los cuatro primeros clasificados en la primera vuelta de la Liga Asobal, se disputará los días 7 y 8 de febrero en el pabellón Rita Hernández de Telde (Gran Canaria).
Los partidos de semifinales, programados para el sábado 7, se jugarán a las 10:00 y a las 12:00 horas, en tanto que el encuentro por el tercer y cuarto puesto y la final tendrán lugar el domingo 8 a las 10:00 y a las 12:30 horas, ha avanzado el vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, Blas Parrilla.
Las entradas para los partidos de semifinales y final de la Copa de España se pondrán a la venta previsiblemente esta semana, a partir del miércoles, en principio, y se proyecta comercializar un solo abono al precio de 20 euros que dará acceso a todos los partidos.
Ello incluye los de la llamada Minicopa, que se enfrentarán por el título de su categoría a los cuatro clubes juveniles que ocupan las primeras posiciones en su competición.
Se trata de Irudek Bidasoa Irún y Recoletas Atlético Valladolid ING Fraile, que lucharán en la primera semifinal, y el Barça y el Balonmano Logroño La Rioja, que se disputarán la segunda, conforme a un segundo sorteo celebrado para decidir los rivales juveniles del sábado 7 de febrero.
