BERA BERA - BETI-ONAK
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Miguel Etxeberria Bera Beraren aurkako partidaz: “Ahalik eta ondoen iritsiko gara hara, eta dagoenarekin egingo dugu aurre”

Iragarkia
Miguel Etxeberria
18:00 - 20:00
Miguel Etxeberriaren prentsaurrekoa
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Beti-Onakek Bera Beraren aurka jokatuko du asteazken honetan Guerreras Iberdrola Ligan. Miguel Etxeberria entrenatzaileak taldea bizitzen ari den egoera "gogorra" azpimarratu du, bost lesiorekin eta Liga hasieraren konplexutasunarekin. Hala ere, "Oñatikoa baino partida hobea egitea eta ondo hastea" espero dute. (Bideoa gazteleraz)

Beti-Onak Guerreras Iberdrola Liga Emakume kirolariak Eskubaloia

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