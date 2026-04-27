Beti-Onak taldeak Martina Lang argentinarra fitxatu du

Ezker hegaleko atzelaria Kanaria Handiako Rocasa taldetik dator, eta datorren denboraldian talde nafarraren defentsa indartzea espero dute.

Martina Lang argentinarra. Irudia: Rocasa Gran Canaria

KIROLAK EITB

Replasa Beti-Onakek Martina Lang fitxatu du, Kanaria Handiako Rocasa taldetik.

Ezker hegaleko atzelari argentinarra Indurain Anaien txapelketan berdez jantziko da aurrenekoz.

Langek datorren denboraldian Atarrabiako taldearen defentsa sendotzea espero dute Beti-Onakeko zuzendariek.

Beti-Onak Guerreras Iberdrola Liga Emakume kirolariak Eskubaloia

