Beti-Onakek bi goleko altxorra lortu du Malagako itzulerako neurketarako (24-22)

Miguel Etxeberriaren jokalariak galtzen joan dira atsedenaldira (10-12), baina bigarren zatian estu hartu dute talde andaluziarra, eta itzulerako norgehiagokari begira are errenta handiagoa lortu ahal izan dute.

Beti-Onak-Malaga-Liga

Atarrabian Malagaren aurka jokatutako ligako lehen itzuliko partida. Artxiboko irudia: Replasa Beti-Onak

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Replasa Beti-Onak taldeak 24-22 irabazi dio Malaga Costa del Soli ligako playoffetako final-laurdenetako joaneko partida, gaur arratsaldean Atarrabiako (Nafarroa) Indurain Anaiak pabiloian jokatutako neurketa.

Bi taldeek ez dute abantaila handirik izan markagailuan lehen zati osoan zehar. Talde nafarrak aurre egin dio Malagari, baina ez da nahikoa izan atsedenaldira markagailuan aurretik joateko (10-12).

Aldageletatik bueltan, nafarren bigarrren zati hasiera oso ona izan da eta markagailua iraultzea lortu dute, 17-14 aurretik jarriz. Bazirudien une egokia zela abantaila handiagoa lortzeko (18-14).

Nafarrak bost gol goitik egon dira markagailuan, baina Malagako taldeak erreakzionatzen jakin du eta markagailua estutu du berriro, eta nola, azken minutuetara gol bakarreko desabantailarekin iritsi arte (22-21).

Azken jabetzetan asmatu izanak balio izan du partida osoan zehar egindako lana ez zapuzteko, eta gutxienez bi goleko aldea lotzeko, Malagako itzulerako partida erabakigarriari begira.

 

