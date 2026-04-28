Beti-Onakek bi goleko altxorra lortu du Malagako itzulerako neurketarako (24-22)
Miguel Etxeberriaren jokalariak galtzen joan dira atsedenaldira (10-12), baina bigarren zatian estu hartu dute talde andaluziarra, eta itzulerako norgehiagokari begira are errenta handiagoa lortu ahal izan dute.
Replasa Beti-Onak taldeak 24-22 irabazi dio Malaga Costa del Soli ligako playoffetako final-laurdenetako joaneko partida, gaur arratsaldean Atarrabiako (Nafarroa) Indurain Anaiak pabiloian jokatutako neurketa.
Bi taldeek ez dute abantaila handirik izan markagailuan lehen zati osoan zehar. Talde nafarrak aurre egin dio Malagari, baina ez da nahikoa izan atsedenaldira markagailuan aurretik joateko (10-12).
Aldageletatik bueltan, nafarren bigarrren zati hasiera oso ona izan da eta markagailua iraultzea lortu dute, 17-14 aurretik jarriz. Bazirudien une egokia zela abantaila handiagoa lortzeko (18-14).
Nafarrak bost gol goitik egon dira markagailuan, baina Malagako taldeak erreakzionatzen jakin du eta markagailua estutu du berriro, eta nola, azken minutuetara gol bakarreko desabantailarekin iritsi arte (22-21).
Azken jabetzetan asmatu izanak balio izan du partida osoan zehar egindako lana ez zapuzteko, eta gutxienez bi goleko aldea lotzeko, Malagako itzulerako partida erabakigarriari begira.
Beti-Onak taldeak Martina Lang argentinarra fitxatu du
Ezker hegaleko atzelaria Kanaria Handiko Rocasa taldetik dator, eta datorren denboraldian talde nafarraren defentsa indartzea espero dute.
Miguel Etxeberria: “Errenta lortzea zaila da, baina saiatu egin behar gara eta etxean sendo jokatu”
Replasa Beti-Onak taldeak Ohorezko Mailako final-laurdenetako play-offetako joaneko partida jokatuko du bihar Atarrabian, Malagaren aurka. Miguel Etxeberria entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du. (Bideoa gazteleraz)
Miguel Etxeberria, Beti Onak taldearen entrenatzailea: “Baloratua sentitzen naiz, babestua”
Miguel Etxeberriak Replasa Beti Onak taldearen entrenatzaile izaten jarraituko du 2026-2027 denboraldian. Hortaz, zortzigarren denboraldia egingo du talde nafarra zuzentzen, eta "oso pozik, indartsu eta ilusioz" dagoela azpimarratu du. (Bideoa, gazteleraz)
Miguel Etxeberriak Beti-Onak taldearekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako
Hala, Etxeberriak, gutxienez, zortzi denboraldi jarraian emango ditu Nafarroako taldearen entrenatzaile.
Beti-Onak EHF Europa Kopatik at geratu da
Nafarroako taldeak final-zortzirenetako itzulerako partida ere galdu du Bursa Buyuksehirren aurka (32-28).
Beti-Onakek kanporaketa irauli beharko du Turkian, Europako Kopan jarraitu nahi badu
Replasa Beti-Onakek 24-25 galdu du Turkiako Bursa Büyüksehir taldearen aurka etxean jokatu duen EHF European Cup txapelketako final-zortzirenetako joaneko partida. Horrenbestez, itzuliko norgehiagokan, markagailua irauli beharko du, kanporaketa gainditu eta hurrengo fasera pasatzeko.
Mariana Costa: "Gertatzen dena gertatzen dela, bi partidetan puntu positiboak lortzen saiatuko gara"
Replasa Beti-Onakek Bursa Büyüksehir Turkiako taldea hartuko du larunbat honetan, Europa Kopako final-zortzirenetako joaneko partidan; itzulikoa, berriz, astebete geroago jokatuko du. Mariana Costa jokalariak esan du bi partidak irabazten saiatuko direla.