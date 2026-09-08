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Miguel Etxeberria sobre el partido contra el Bera Bera: “Llegaremos lo mejor que podamos y plantaremos cara con lo que haya”

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Miguel Etxeberria
18:00 - 20:00
Rueda de prensa de Miguel Etxeberria
Euskaraz irakurri: Miguel Etxeberria Bera Beraren aurkako partidaz: “Ahalik eta ondoen iritsiko gara hara, eta dagoenarekin egingo dugu aurre”
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Última actualización

Beti-Onak jugará este miércoles contra el Bera Bera en la Liga Guerreras Iberdrola. El entrenador Miguel Etxeberria ha remarcado la “dura” situación que está viviendo el equipo con cinco lesiones y la complejidad del inicio de Liga. Aún así esperan hacer “un partido mejor que el de Oñati y empezar con buen pie”.

Beti-Onak Liga Guerreras Iberdrola Mujeres deportistas Balonmano

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