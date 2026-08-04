Denboraldiaurrea
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Beti-Onakek denboraldiaurreari ekin dio, eta bi helburu izango ditu denboraldian: titulurako play-offean egotea eta Erregina Kopa

Iragarkia
Beti Onak lehen entrenamendua
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Replasa Beti-Onakek lehen entrenamendua egin du gaur, astehelena. Nafarroako taldeak aurreko denboraldiko blokeari eutsi dio, eta bi jokalari bereganatu ditu: Edurne Donderis eta Martina Lang.

Eskubaloia Emakume kirolariak Guerreras Iberdrola Liga Eskubaloiko Erregina Kopa 2026 Beti-Onak

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