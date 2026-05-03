Azken segundoan huts egindako penaltiak play-offetatik kanpo utzi du Beti-Onak Malagan (23-20)
Azken segundoan huts egindako penalti batek porrotera zigortu du Replasa Beti-Onak (23-20) Malaga Costa del Solen aurka igande honetan Malagan jokatu den Guerreras Iberdrola Ligako play-offetako final-laurdenetako itzulerako partidan.
Nafarroako taldeak bi goleko abantaila txikia zuen joaneko partidan garaipena lortuta (24-22), baina ez zaie nahikoa izan eta kanporatuta geratu dira.
Partidaren lehen zatia oso parekatua izan da. Malagak aurrea hartu du lehen kolpeetan, baina Beti-Onak ez da atzean geratu eta markagailua berdindu du behin baino gehiagotan, aurretik ere jarriz. Hala ere, ez da aginte argirik egon eta atsedenaldira berdinketarekin joan dira (11-11).
Bigarren zatian, partidaren gidoia ez da gehiegi aldatu. Etxekoak aurretik joan dira, baina bi goletik gora urrundu gabe.
Markagailuak erakusten zuen 23-20ko markagailuarekin, Malaga zen garailea. Gol aukera ugari izan dituzte bi aldeek, baina inork ez du golik sartzea lortu. Denbora amaituta, Beti-Onakek eskura izan du kanporaketa luzapenera eramatea, azken uneko penaltiarekin. Baloiak langa jo du, eta Beti-Onak kanporatuta geratu da play-offetatik.
Luzia Zamora Beti-Onak taldeko jokalaria, Malagari buruz: “Eurak etxean ez dute barkatzen"
Luzia Zamora Replasa Beti-Onak taldeko jokalariak joaneko partidan lortutako bi golen errenta baloratu du, "baina horrek ez du esan nahi erlaxatuko garenik". Bestalde, Miguel Etxeberria talde nafarreko entrenatzailearen hitzetan, bere jokalariak ondo badaude partida "oso estua izango da".
Beti-Onakek bi goleko altxorra darama Malagako itzulerako neurketara (24-22)
Miguel Etxeberriaren jokalariak galtzen joan dira atsedenaldira (10-12), baina bigarren zatian estu hartu dute talde andaluziarra, eta itzulerako norgehiagokari begira are errenta handiagoa lortu ahal izan dute.
Beti-Onak taldeak Martina Lang argentinarra fitxatu du
Ezker hegaleko atzelaria Kanaria Handiko Rocasa taldetik dator, eta datorren denboraldian talde nafarraren defentsa indartzea espero dute.
Miguel Etxeberria: “Errenta lortzea zaila da, baina saiatu egin behar gara eta etxean sendo jokatu”
Replasa Beti-Onak taldeak Ohorezko Mailako final-laurdenetako play-offetako joaneko partida jokatuko du bihar Atarrabian, Malagaren aurka. Miguel Etxeberria entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du. (Bideoa gazteleraz)
Miguel Etxeberria, Beti Onak taldearen entrenatzailea: “Baloratua sentitzen naiz, babestua”
Miguel Etxeberriak Replasa Beti Onak taldearen entrenatzaile izaten jarraituko du 2026-2027 denboraldian. Hortaz, zortzigarren denboraldia egingo du talde nafarra zuzentzen, eta "oso pozik, indartsu eta ilusioz" dagoela azpimarratu du. (Bideoa, gazteleraz)
Miguel Etxeberriak Beti-Onak taldearekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako
Hala, Etxeberriak, gutxienez, zortzi denboraldi jarraian emango ditu Nafarroako taldearen entrenatzaile.
Beti-Onak EHF Europa Kopatik at geratu da
Nafarroako taldeak final-zortzirenetako itzulerako partida ere galdu du Bursa Buyuksehirren aurka (32-28).
Beti-Onakek kanporaketa irauli beharko du Turkian, Europako Kopan jarraitu nahi badu
Replasa Beti-Onakek 24-25 galdu du Turkiako Bursa Büyüksehir taldearen aurka etxean jokatu duen EHF European Cup txapelketako final-zortzirenetako joaneko partida. Horrenbestez, itzuliko norgehiagokan, markagailua irauli beharko du, kanporaketa gainditu eta hurrengo fasera pasatzeko.
Mariana Costa: "Gertatzen dena gertatzen dela, bi partidetan puntu positiboak lortzen saiatuko gara"
Replasa Beti-Onakek Bursa Büyüksehir Turkiako taldea hartuko du larunbat honetan, Europa Kopako final-zortzirenetako joaneko partidan; itzulikoa, berriz, astebete geroago jokatuko du. Mariana Costa jokalariak esan du bi partidak irabazten saiatuko direla.