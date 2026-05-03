Azken segundoan huts egindako penaltiak play-offetatik kanpo utzi du Beti-Onak Malagan (23-20)

Nafarroako taldeak bi goleko abantaila txikia zuen joaneko partidan garaipena lortuta (24-22), baina ez zaie nahikoa izan eta kanporatuta geratu dira.
Malaga vs Beti-Onak. Argazkia: replasa Beti-Onak
I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken segundoan huts egindako penalti batek porrotera zigortu du Replasa Beti-Onak (23-20) Malaga Costa del Solen aurka igande honetan Malagan jokatu den Guerreras Iberdrola Ligako play-offetako final-laurdenetako itzulerako partidan.

Partidaren lehen zatia oso parekatua izan da. Malagak aurrea hartu du lehen kolpeetan, baina Beti-Onak ez da atzean geratu eta markagailua berdindu du behin baino gehiagotan, aurretik ere jarriz. Hala ere, ez da aginte argirik egon eta atsedenaldira berdinketarekin joan dira (11-11).

Bigarren zatian, partidaren gidoia ez da gehiegi aldatu. Etxekoak aurretik joan dira, baina bi goletik gora urrundu gabe.

Markagailuak erakusten zuen 23-20ko markagailuarekin, Malaga zen garailea. Gol aukera ugari izan dituzte bi aldeek, baina inork ez du golik sartzea lortu. Denbora amaituta, Beti-Onakek eskura izan du kanporaketa luzapenera eramatea, azken uneko penaltiarekin. Baloiak langa jo du, eta Beti-Onak kanporatuta geratu da play-offetatik.

