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Miguel Etxeberria: “Tenemos una plantilla muy bonita, equilibrada y con margen de mejora”

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Miguel Etxeberria
18:00 - 20:00

El entrenador Miguel Etxeberria durante la presentación de la temporada del Replasa Beti-Onak.

Euskaraz irakurri: Miguel Etxeberria: “Hobetzeko aukera duen talde polit eta orekatua daukagu”
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Última actualización

Replasa Beti-Onak ha sufrido varias bajas en el equipo de cara a la presente temporada. No obstante, Miguel Etxeberria ha explicado que su intención es "cumplir los objetivos" y "rehacer y superar lo que se hizo en temporadas anteriores".

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