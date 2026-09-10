Mathilde Plotton, nueva jugadora del Super Amara Bera Bera

Mathilde Plotton, procedente del Paris 92, jugará en Super Amara Bera Bera. El equipo donostiarra cubre así las tres bajas del equipo en esa posición, debidas a las lesiones de Somaza, Karsten y Carmen Arroyo.

La lateral izquierdo francesa, Natural de Montbrison, tiene 27 años y mide 1,85 m. La jugadora viene del Paris 92, donde llegó en la temporada 25-26, procedente del Stella Saint-Maur.

En Issy Les Moulineaux disputó 19 encuentros en los que marcó 54 goles. En su etapa con el JDA Dijon en la 2024-25, participó en la European League, jugando 14 partidos en los que sumó 28 goles. En Liga, actuó en 21 partidos y marcó 62 goles.