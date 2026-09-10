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Mathilde Plotton, nueva jugadora del Super Amara Bera Bera

El equipo donostiarra cubre así las tres bajas del equipo en el lateral izquierdo, debidas a las lesiones de Somaza, Karsten y Carmen Arroyo.

Mathilde Plotton, Bera Bera
Mathilde Plotton, nueva jugadora del Super Amara Bera Bera
Euskaraz irakurri: Mathilde Plotton, Super Amara Bera Berako jokalari berria
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Mathilde Plotton, procedente del Paris 92, jugará en Super Amara Bera Bera. El equipo donostiarra cubre así las tres bajas del equipo en esa posición, debidas a las lesiones de Somaza, Karsten y Carmen Arroyo.

La lateral izquierdo francesa, Natural de Montbrison, tiene 27 años y mide 1,85 m. La jugadora viene del Paris 92, donde llegó en la temporada 25-26, procedente del Stella Saint-Maur

En Issy Les Moulineaux disputó 19 encuentros en los que marcó 54 goles. En su etapa con el JDA Dijon en la 2024-25, participó en la European League, jugando 14 partidos en los que sumó 28 goles. En Liga, actuó en 21 partidos y marcó 62 goles. 

 

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