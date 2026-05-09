Bera Bera Erregina Kopako finalerako sailkatu da Eldari 25-23 irabazita
Donostiarrek garaiz erreakzionatu dute, eta finalera sailkatu dira asko sufrituta. Finalean Mecalia Atletico izango dute aurkari eta EITBk zuzenean emango du 13:30etik aurrera.
Super Amara Bera Bera Erregina Kopako finalera sailkatu da Elda Prestigiori 25-23 irabazi eta gero. Donostiarrak garaiz erreakzionatu dute oso zail zegoen partida bat azken segunduetan erabakitzeko. Finalean Mecalia Atletico Guardesen aurka lehiatuko dira, bihar 13:30ean.
Partidako lehen gola Elda Prestigiok sartu du lehen jokaldian eta ondorengo minutuak kolpe trukaketengatik egon dira markatuta. Bi taldeek ezin zuten markagailuan ihes egin. Super Amara Bera Berak erritmo handia jarri nahi izan dio jokoari, baina Alacanteko taldeak ez dio utzi. Imanol Alvarezen neskei neurketari neurria hartzea kosta zaie hasieratik. Behin defentsan ondo kokatu direnean, hiru goleko abantaila bat lortu dute (9-6).
Hala ere, Elda Prestigio partidan sartuta egon da une oro eta markagailua iraultzeko gai izan da (11-12). Ez dira atsedenaldira aurretik joan Wiggins gipuzkoarren atezainak eta zutoinek oztopatu dutelako. Aldageletara Super Amara Bera Bera iritsi da irabazen 13-12.
Bigarren zatia berdin hasi da, Super Amara Bera Bera jokoa bere eremura eraman ezinik. Elda Prestigioren helburua erritmo baxuko partida jokatzea zen, norgeiagoka oso taktiko bat. Eta horrela lortu dute alacantekoek markagailuan aurrea hartzea (17-19). Super Amara Bera Berak ezin zuen ezer aurkitu partidari bizitza emateko.
Denbora pasatzen joan ahala, tentsioa eta urduritasuna agertu dira, eta emozio handiko partida batean bihurtu dira finalerdiak. Imanol Alvarezen neskek jarrera ezin hobea mantendu dute une oro eta momentu zailenetan partidan mantentzeko gai izan dira. Momentu deserosoenean pazientzia mantendu dute eta bukaeran bere esperientzia gailendu da. Azken segunduetararte ez da batere argi egon nork irabazi behar zuen. Azkenean, Super Amara Bera Bera izango da biharko finalean 25-23 irabazi eta gero.
Bihar 13:30ean aurrean izango duten taldea Mecalia Atletico Guardes izango da. Galiziarrek 20-24 menderatu dute Rocasa Gran Canaria beste finalerdian.
Fitxa Teknikoa:
25 - Super Amara Bera Bera: Prades, Wigins -atezainak-, Amores (1), Arroyo (1), Elba Alvarez (7, 1p), Rodrigues (2), Etxeberria (2), Laura Hernandez (2), Ogonovszki (2), Kruijswik, Elke Karsten (5, 3p), Erauskin (1), Gavilan (2), Ishikawa, Urretavizcaya, Fresco.
23 - Elda Prestigio: Ezbida, Virginia Fernandez -atezainak-, Lucia Garcia (1), Duque, Sarandeva, Azcune (2), Gonçalves (5, 2p), Villaescusa (0), Valles (5), Terrano, Cuadrado (6), Maria Rodriguez, Bengoetxea (3), Claudia Martinez, Lluch (1), Marina Gonzalez.
Markagailua, bost minutuero: 2-2; 4-4; 8-6; 10-8; 11-10; 13-12 - atsedenaldia- 14-14; 15-17; 17-18; 19-21; 25-23.
Epaileak: Tania Rodriguez y Lorena Garcia.
Nabarmentzekoa: 3.950 zale Illunben.
